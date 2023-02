El senador de la República por Veracruz, Julen Rementería del Puerto, se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Xalapa, quienes le expusieron la falta de apoyo y casi olvido del gobierno estatal.

“Lamentablemente el 58 por ciento de los veracruzanos son pobres. Somos el sexto lugar nacional en materia de pobreza, según cifras del CONEVAL, uno no entiende esto, si Veracruz es un estado rico en cultura, geografía, campos, biodiversidad y en su gente que proviene de distintas culturas, es inverosímil que el actual gobierno no haga nada para impulsar el desarrollo de la entidad, cuando ustedes son los que ayudan a mover la economía de este país y aquí en Veracruz, este gobierno los tiene en el completo olvido”, expresó.

El también coordinador de Senadores del PAN, Rementería del Puerto se reunió con empresarios de la capital veracruzana, emprendedores dedicados al comercio y la prestación de servicios turísticos quienes urgieron al senador jarocho el implementar acciones legislativas urgentes para incentivar la economía, crear empleos y detener la inflación, ante la incapacidad del Gobierno Estatal.

Rementería del Puerto escuchó las quejas y peticiones del sector empresarial xalapeño quienes lamentaron que el actual régimen de gobierno solo concentre su administración en programas sociales, en eventos superficiales que nada tienen que ver en apoyar al sector y no haga acciones que favorezcan la inversión y el crecimiento económico en la entidad.

El senador veracruzano explicó a los empresarios que en el Partido Acción Nacional siempre ha existido un reconocimiento a los empresarios, quienes son los que coadyuvan a dinamizar la economía del país, con la creación de empleos, la generación de inversiones y con la prestación de servicios en todas sus modalidades.

El senador se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Xalapa

Los empresarios son necesarios para dinamizar a México y en Veracruz Morena los tiene en el olvido: Julen Rementería

“Tenemos que rescatar a Veracruz. Ponerlo de pie, levantarlo, llevarlo arriba: ahí es donde pertenece, nuestro estado se encuentra azotado por tres crisis: inseguridad, economía y de salud. Y por eso tenemos que rescatarlo de la violencia que hoy impera y la pobreza en la que día a día lleva a las familias de la entidad”, expuso Rementería.

En la reunión de trabajo, los distintos líderes empresariales se quejaron por los graves índices de inseguridad que hoy aquejan a los veracruzanos, tanto en delitos del fuero común, cómo en los qué hay injerencia del crimen organizado.

“Lo sé, en seguridad 7 de cada 10 veracruzanas y veracruzanos se sienten intranquilos. Estamos en los primeros lugares en secuestros, eso también ahuyenta las inversiones y si no hay inversiones no hay trabajo ni dinero para las familias veracruzanas y tenemos que hacer algo urgente para que esto no siga pasando”, instó.

Rementería hizo énfasis en que para poder rescatar a Veracruz hay tres ejes importantísimos y trabajar sobre ellos: salud, seguridad y suficientes ingresos.

“Sin duda el sector empresarial y de servicios ha sido uno de los más golpeados no sólo por el impacto de la pandemia, sino que no hay estrategia ni certeza de inversión, por lo que se requiere la reactivación de la economía regional y estatal con acciones a corto y mediano plazo que coadyuven a salir adelante a los empresarios y emprendedores brindarles seguridad, salud y que los veracruzanos tengan suficientes ingresos”, concluyó.

