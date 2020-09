Lorenzo Castañeda, un médico sin fronteras contra el Covid-19. De abril a la fecha, ya suman más de 800 pacientes que ha ayudado a recuperarse de coronavirus.

A partir del primero de abril, el doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, tuvo que suspender sus actividades médicas y unirse al confinamiento en casa, por pertenecer a los grupos vulnerables, al padecer una enfermedad cronicodegenerativa.

Conciente de la demanda de trabajo que tiene el sector médico, Castañeda Pacheco, decidió seguir apoyando a la población, sobre todo aquella con síntomas sopechosos de covid-19.

Lorenzo Castañeda confinado en su casa ayuda a pacientes gracias a la tecnología

Apoyado de sus hijas, que son estudiantes de medicina, el médico general Lorenzo Castañeda Pacheco, sin salir de su domicilio, comenzó a atender pacientes vía telefónica, video llamada o whatsapp.

Explicó que la familia de un joven de 32 años, con síntomas sospechosos de covid-19, fue el primer caso que atendió, debido a que se negaba a ser internado en un hospital.

“Eso me hizo no doblar las manos y quedarme esperando en casa, la familia me pidió que lo atendiera y me hicieron un documento donde me exhoneraban de cualquier responsabilidad, y así fue, le di un tratamiento, y pasaron los días y el muchacho empezó a mejorar, aislado en su recámara y la libró, ya está laborando de nueva cuenta”, comentó.

Las recomendaciones fueron en aumento, al grado que el doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, está atendiendo diariamente 100 llamada telefónicas.

En total, son alrededor de 100 pacientes atendidos, sin embargo la ayuda a traspasado fronteras y en la actualidad, cuenta con pacientes de Texas, california, Tijuana, Sonora, Quintana Roo, Los Cabos, Baja California, Querétaro, Durango, Puebla, México, Tabasco, Chiapas y Mérida, entre otros.

35 años de Lorenzo Casteñeda entregado a la medicina

Sin faltar, cientos de pacientes en los municipios veracruzanos. En específico de abril a la fecha, ya suman más de 800 pacientes que ha ayudado a recuperarse del covid-19.

“Mi esposa fue quien me pidió que no cobrará las consultas, porque ella sentía que de esa manera podríamos a ayudar”, comentó.

Destacó que su celular personal, ya está saturado de tomografías, radiografías y exámenes clínicos positivos de covid-19, de los pacientes que ha atendido.

Para lograrlo, cuenta con todo el apoyo de sus hijas, que están estudiando la carrera de medicina.

Explicó que ha tenido pacientes que han padecido salmonela, dengue y covid-19, al mismo tiempo.

“De los pacientes que han iniciado el tratamiento, no hemos llevado ni un solo deceso, otros que ya venían muy mal y han terminado en hospitales”, comentó.

Dertalló que está realizando un protocolo del manejo del paciente con covid-19, mismo que se compartirá al personal de la Secretaría de Salud y ciudadanía en general.

Lorenzo Castañeda cuenta con más de 30 años de experiencia

Castañeda Pacheco, dijo que muchas personas como agradecimiento, le entregan kilos de azucar, arroz y frijol.

Las personas que están interesadas en ser atendidas de manera gratuita, deberán ingresar a su cuenta de facebook, Lorenzo Castañeda Pacheco, y hacer su cita a través del inbox.

La condición es que la urgencia sea por síntomas sospechosos de covid-19, debido a que luego recibe llamadas pidiendo que les atienda otros tipos de padecimientos.

“No se me ha hecho pesado, porque estoy haciendo lo que más me gusta hacer y es la medicina, atender a los pacientes, me levanto a las 5 de la mañana y termino a las 4 de la mañana, monitoreando a mis pacientes”, comentó.

Agradeció a Dios, que le permita poder ayudar a la gente, sobre todo aquella que no cuentan con muchos recursos, para poder pagar una consulta médica, al no tener seguridad social.

El legado que espera dejar en sus hijas, es que cuando culminen sus estudios de medicina, esta labor que està realizando durante la pandemia del covid-19, les sirva de ejemplo, para servirle a la gente.

Destacó que la medicina no es para hacerse rico, es para servir y poder ayudar a la gente más necesitada.

