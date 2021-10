López-Gatell irá a la cárcel si el próximo sexenio no gana Morena: Lilly Téllez  

Si el sexenio que viene no gana Morena, López-Gatell irá a la cárcel, advirtió en rueda de prensa la senadora de la República Lilly Téllez García.

Posterior a la ponencia denominada: “El México que queremos es posible”, con socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz, la legisladora subrayó que dos de los temas de vital importancia son la inseguridad y el sistema de salud en este país, por lo que advirtió que, de no continuar el gobierno de la 4T en el poder, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell Ramírez, terminará tras las rejas por las más de 600 mil pérdidas de vidas humanas en este país, derivado del mal manejo de la pandemia por Covid-19.

Reveló que la denuncia se hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negligencia criminal y que se suma a la de 21 senadores más del Partido Acción Nacional (PAN) por el mismo concepto.

Al respecto, acusó al ejecutivo nacional, al partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a la misma FGR de protegerlo.

“Yo ya lo tengo demandado, es negligencia criminal (…) Estamos en 600 mil muertos, el escenario que él mismo había dicho que era el más catastrófico y que nunca se imaginó, es un tipo que ha movido todo con base a ideologías (…) En el sexenio que viene sí, si no está Morena sí, pero ahorita no porque Morena y el presidente lo protegen”.

En otros temas, lamentó que a estas alturas no haya disminuido la corrupción y, de aprobarse la propuesta de reforma energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentará mucho más este delito.

“El problema es la corrupción y esta no sólo no ha desaparecido en este gobierno, sino que ha subido y, en ese sentido ahora, pretender tomar más en el área energética, va a haber más corrupción”.

Igualmente, recriminó que el actual gobierno se conduce con base a caprichos, muestra de ello es que el mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, admitió que la actual administración federal no piensa cumplir con ninguna indemnización hacia empresas cuyos contratos sean cancelados cuando entre en vigor reforma eléctrica y lamentó que el gobierno de la 4T considere la expropiación como “justicia social” y engañen al pueblo mexicano.

“Lo que dijo Bartlett ayer en el sentido de que no va a haber indemnizaciones, significa que no van a respetar nada, es un mensaje muy serio y delicado, no van a respetar nada, se hacen las cosas a capricho. Si lo que ellos querían viola la constitución, cambian la constitución a su favor, por eso yo digo que el presidente de la República es un ‘violador serial de la constitución'”.

No obstante, aseguró que las o los legisladores que voten a favor de la Reforma Energética o “Reforma Bartlett” serán considerados como “traidores a México”.

De la misma forma, señaló que lo que yace en el fondo de Morena es una izquierda radical, un estado que pretende la concentración de poder y control absoluto con beneficios para la clase gobernante a costa de las y los mexicanos.

Por su parte criticó los argumentos de la titular de la Secretaría de Energía (SENER) Rocío Nahle García, en cuanto a las bondades de la reforma energética y lo relacionado al manejo de paneles solares por parte de particulares.

“Ella se contradice mucho, lo que el estado quiere es tener a los mexicanos cautivos, que sólo le compren la energía cara al estado mexicano porque es un barril sin fondo el gobierno de Morena”, aseveró la sonorense.

Finalmente, indicó que el país está muy mal en materia de seguridad, muestra de ellos son: los secuestros, asaltos, asesinatos y las múltiples quejas diarias de la ciudadanía ante este entorno de injusticia e incertidumbre generada por la política de “abrazos, no balazos”.

