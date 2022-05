Localizan nuevos vestigios arqueológicos en Río Medio 4 

Un cráneo, varios dientes y un fémur, fueron localizados en la misma zona de vestigios arqueológicos de Lomas de Rio Medio 4, por los residentes Fernando Morales y su tío Florentino Vela Morales, quienes los entregaron a personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esta especie de osamenta fue localizada en el mismo punto que el resto de vestigios históricos encontrados el pasado 18 de abril.

Fernando decidió realizar el resguardo de un cráneo y dos huesos más que vio en el sitio mientras caminaba, ya que en ese momento se percató que varias personas escarbaban en el lugar y se llevaban consigo diversas piezas arqueológicas que se encontraban enterradas.

“Es una zona muy extensa pero el INAH no actúa, ya se le entregaron las piezas y es para que tuviera más convicción porque sí hay algo ahí pero no sé lo que ellos piensan. El primer día fue el 15 de abril y el 21 o 22 fue cuando se habló con el INAH, quedaron en resguardar, pero no se vio interés, la gente ha estado saqueando”, comentó.

Mientras que los especialistas del INAH, acudieron al domicilio de Fernando Morales, dijeron que se trata de restos de un entierro prehispánico, que por sus características tendría entre mil 200 y mil 500 años de antigüedad.

Pertenecen a la civilización denominada como Cultura del Centro de Veracruz, contemporánea de los Mayas y antecesora de los pueblos Totonacos.

Dicha cultura no tenía concepto de cementerio y acostumbraba a enterrar a sus familiares fallecidos dentro de sus viviendas, como una costumbre que les permitía rendirles tributo y convivir con ellos.

