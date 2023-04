Del interior del baño de una gasolinera, fue sacada una persona que fue confundida con un ladrón que segundos antes había robado una tienda Oxxo, lo que habría originado una intensa movilización de los cuerpos de seguridad.

El robo se dio en la tienda de 24 horas ubicada en las avenidas Simón Bolívar y Salvador Díaz Mirón del fraccionamiento Moderno, en donde un sujeto entró con un arma y robó a los empleados y la caja del lugar, para después huir.

Lo sacan del baño de una gasolinera porque lo confundieron con ladrón

Los empleados dieron parte a las autoridades y fue en ese momento que se ubicó a una persona que concordaba con las características del ladrón y que se había metido al baño de la gasolinera de la avenida Miguel Alemán y Simón Bolívar.

Al sitio de inmediato llegaron varias unidades de la Policía Estatal, Naval y Municipal, cuyos elementos de inmediato ingresaron al baño, en donde encontraron al presunto ladrón, que estaba en uno de los escusados.

El joven explicó que había corrido por la zona porque le dieron muchas ganas de ir al baño y entró a la gasolinera, pero que no tenía nada que ver con lo sucedido, situación confirmada por los policías al no ser reconocido por los empleados, de igual manera no se le encontró arma o algún artículo robado, por lo que se retiró del sitio.

