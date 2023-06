Lleva TenarisTamsa programa de voluntariado a kínder Primavera

Uno de los compromisos más grandes de la empresa TenarisTamsa es retribuir a la sociedad lo mucho que está le da, por lo que implementaron uno de sus programas de voluntariado en el kínder Primavera con el objetivo de hacer un ambiente agradable a los pequeños que ahí estudian.

Laura Minakata, directora de recursos humanos de TenarisTamsa, destacó que dentro de las metas de la empresa esta el inculcar valores en sus trabajadores, por lo que con estos voluntariados se crea un círculo virtuoso en el que se retribuye a la comunidad con aportes.

En el caso del kínder Primavera se realizaron trabajos de jardinería, se repararon los juegos, se pinto un mural y otras partes de la escuela en la que los niños pasan muchas horas.

La directora de recursos humanos de TenarisTamsa, precisó que para esta actividad se unieron más de 100 voluntarios.

“Invito a toda la comunidad, todos deberíamos poder hacer un voluntariado en general”.

Recordó que previo a la pandemia se benefició a tres escuelas, siendo el kínder Primavera la cuarta.

“Es sembrar la semilla, es nuestro granito de arena para lograr este cambio que queremos”.

Por su parte, la directora del plantel educativo, Nayeli Ericka Monroy Centurión, resaltó los muchos beneficios de que TenarisTamsa se involucre en la vida de la comunidad, ya que en el caso del jardín de niños se mejorará su condición.

“Esperemos que se incremente la matrícula y sobre todo que el jardín esté en óptimas condiciones para que el aprendizaje de los niños sea de óptimo (…) tenemos muchas necesidades desde luego, pero ahorita nos van a beneficiar con la pintura de la barda, rehabilitación de juegos que estaban todos picados por el salitre (…) ellos están trabajando desde semanas anteriores rehabilitando todos los juegos, todas las áreas en donde los niños estén en condiciones óptimas para que puedan estudiar”.

Para Paloma Hernández Marcial, empleada de TenarisTamsa, el que la empresa implemente estos programas de voluntariado la hace sentir orgullosa.

Señaló que el que se traspase lo laboral para hacer algo en beneficio de otros es de suma importancia.

“Yo me siento muy orgullosa de los programas que está haciendo TenarisTamsa con voluntarios porque también a los empleados nos hacen participes de ayudar a la comunidad, me siento orgullosa de que la empresa ponga este granito de arena (…) me parece muy padre que inviten a las familias no solo al empleado.

