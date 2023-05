Lleva la alcaldesa Paty Lobeira de Yunes la “Brigada Médica y de Servicios del DIF” a la colonia La Armada

Con el objetivo de que la población tenga a la mano los servicios médicos y la realización de gestiones de manera totalmente gratuita, la alcaldesa Paty Lobeira de Yunes llevó la “Brigada Médica y de Servicios del DIF Municipal” a la colonia La Armada.

La Alcaldesa informó que de esta forma se beneficia de manera directa a cientos de vecinos de esa zona con consultas médicas, servicios de enfermería, odontología, nutrición, psicología, optometría, farmacia, así como también servicios de cortes de cabello y vacunación antirrábica para sus mascotas.

De igual manera se ofrecieron los servicios de asesoría jurídica, gestión social y atención ciudadana, para todas las familias de la zona, sin costo alguno.

“Estoy feliz de estar aquí con ustedes, estos son los momentos que más disfruto, cuando voy a las diferentes colonias y puedo platicar con todos ustedes, es lo que más me llena y es lo que más me motiva y me da energía para seguir trabajando”, afirmó la Alcaldesa.

Destacó que su gobierno continuará laborando como lo ha venido haciendo, con sentido humano. “Vamos a seguir trabajando de la mano de la población, cercanos a la gente, porque todos ustedes son el punto principal de todo nuestro trabajo, y es por eso que estamos haciendo estos programas sociales” sostuvo.

La alcaldesa Paty Lobeira de Yunes exhortó a la población a continuar trabajando de la mano para detonar todo el potencial que tiene Veracruz.

“Si lo hacemos juntos, sociedad y gobierno, estoy segura que vamos a lograr desarrollar todo el potencial que tiene esta gran ciudad, nuestra gente tiene mucho que dar y mucho que ofrecer”, manifestó.

