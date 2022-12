Llega la “Marea Violeta” al municipio de Boca del Río, realizarán concierto con causa

En el teatro Fernando Gutiérrez Barrios de esta ciudad, se presentarán Vivir Quintana, Prania Esponda y Dayra Fyah; lo recaudado en esta campaña apartidista, será utilizado para el correcto funcionamiento de los 75 refugios que tiene la RNR a nivel nacional.

Con el propósito de hacer un llamado contra la violencia de género, la Red Nacional de Refugios (RNR), sigue promoviendo la “Marea Violeta”, que este sábado 10 de diciembre, llegará al municipio de Boca del Río, donde se presentará un concierto con causa en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios, de esta ciudad.

Entrevistada por EL DICTAMEN, Wendy Figueroa Morales, psicóloga feminista y directora nacional de la Red Nacional de Refugios, aseguró que el concierto con causa, estará a cargo de Vivir Quintana, Prania Esponda y Dayra Fyah, y dará inicio a las 18:00 horas.

“Es una campaña que se hace precisamente como una respuesta de resistencia artística, feminista, ante los altos índices de violencia machista que existen en nuestro país, esta campaña busca llevar principalmente mensajes de esperanza, mensajes de resignificación”, comentó.

Destacó que llegar a Veracruz, es muy importante por varias situaciones, siendo una de ellas que en México no existe ningún estado de la República que no esté en alerta de género, donde Veracruz no es excepción, ante el alto número de feminicidios que se están registrando.

“Qué decir del estado de Veracruz, que también ha estado muy lastimado por las violencias”, comentó.

El donativo será de 200 pesos, para las integrantes de Colectivos Feministas, estudiantes y ONG’s, mientras que el público en general estará pagando 300 pesos.

Lo recaudado en esta campaña apartidista, será utilizado para el correcto funcionamiento de los 75 refugios que son espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencia.

“Va a ir justo y dirigido a los refugios integrantes de la Red Nacional, y específicamente hemos tenido desde hace dos años, una acción que se llama el apoyo violeta que son apoyos económicos que se les da a las mujeres sobrevivientes de violencia, para promover sus autonomías, libertades y emprendimiento, y todo lo que se recaude, irá a esa bolsa que va a ir dirigida a las mujeres de los espacios de protección, son 75 los que tenemos en la Red Nacional de Refugios”, comentó.

Explicó que, en el estado de Veracruz, existe únicamente un refugio de este tipo, en el municipio de Coatzacoalcos, que fue fundado por un integrante de la Red Nacional de Refugios, y resulta insuficiente.

La “Marea Violeta” contempla una serie de conciertos con causa, así como diálogos y expresiones artísticas que tienen como lema: “Tertulias musicales por la vida, dignidad y libertades de las mujeres”.

El cual definen como: un movimiento colectivo donde las diversas voces se suman por la exigencia del acceso a la justicia integral y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para las mujeres.

La entrevistada dijo que la Marea Violeta, es una campaña que inició el pasado 19 de septiembre y está recorriendo varios estados de la República Mexicana, teniendo como inicio Mérida Yucatán, Morelos, Guanajuato y ahora le toca el turno a Veracruz, en específico del municipio de Boca del Río, arropadas por las Brujas del Mar.

Se busca articular acciones con las autoridades federales, locales y estatales, en el entendido que, para eliminar las violencias contra las mujeres, se deben de sumar y articular acciones, es una labor que no se puede hacer en solitario.

“Es un acto de protesta y de exigencia, pero también de sumar acciones y articular esfuerzos, para un objetivo en común, que realmente las mujeres en México, puedan transitar libres, seguras y sin miedo”, concluyó.

