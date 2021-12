Llega a Veracruz vacuna Inovio, con inmunidad en 24 horas desde la 1ª dosis

El biológico Inovio llega a Veracruz como una alternativa de alta tecnología y eficacia contra el Covid-19, por ello, Formación de Asesoría Integral para Centro de Investigación Clínica (FAICIC) dispondrá de 250 antígenos para aplicar a igual número de personas de 18 años en adelante que no hayan sido vacunadas nunca contra el coronavirus, tampoco embarazadas ni que actualmente estén brindando lactancia; así también a aquellas que padezcan enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, obesidad, con alergias, entre otras.

La directora general del Centro de Investigación Clínica Faicic, Sharzy Molina Guízar, explicó que se trata de un antígeno muy seguro, que tiene la característica que no es inyectado, sino a través de un disparo en el brazo que impactará a nivel celular, mediante un electrodo, pues tiene una composición molecular muy distinta que la hace diferente a las ya conocidas, debido a que viaja a nivel celular, causando inmunidad en 24 horas, por más tiempo y con mayor eficacia.

“Las vacunas previas se ponían a través de una inyección en el brazo; esta también va en el brazo, pero se hace por medio de un dispositivo que es como una pistolita, que lo que hace es que aquí en el brazo, en el músculo, se hace un disparo que no corta, que no abre la piel, no lastima, es indoloro y esto permite que viaje a nivel celular y ¿cómo es que logramos una inmunidad en 24 horas? Lo logramos porque viaja tan rápido en las células que lo que hace es una reproducción, causan una excitación a las células que hacen que una contagie a la otra de manera muy rápida y, entonces, podemos ir de uno a 10, de 10 a 100, de 100 a mil y no solamente causamos una inmunidad por más tiempo, sino también, mucho más eficaz”.

Detalló que Inovio decidió hacerse de esta manera, ya que las vacunas existentes que se aplican en el brazo inyectadas, su recorrido a nivel muscular generaba una inmunidad de 28 a más de 40 días, dependiendo del organismo, debido a su composición y a su viaje en el cuerpo, lo que causaba, además, otras reacciones alérgicas o alteraba algunas partes del organismo, en tanto Inovio causa inmunidad inmediata.

Asimismo, Molina Guízar reconoció que, con base a estudios realizados, Inovio tiene una alta eficacia comprobada contra la variante Ómicron, aunque continúan las investigaciones, por lo que se suma a la lista de cualidades de este antígeno.

“Esta vacuna, hasta el momento, está reflejando una eficacia del 95.5% en la primera aplicación que se da a las 24 horas. Esta vacuna es de dos dosis (dos aplicaciones): en el día cero, que es el día que se aplica la vacuna y a los 28 días”, aseveró la entrevistada.

La directora general de Faicic admitió que existen efectos secundarios similares a las de las vacunas inyectadas, tales como: dolor de cabeza, náusea, mareo, debilidad, calentura, entre otros, que son tratables y que serán atendidos por el personal médico del centro de investigaciones.

En este sentido, reconoció que aún hay una gran cantidad de población no vacunada contra esta enfermedad por diversos motivos, tales como: miedo, resistencia, falta de información, entre otros.

“Después de dos años, tenemos ya mucha experiencia, hemos visto cómo mejorarla e invitamos a la población que tenía miedo, a que acuda porque ahora tenemos una vacuna muy segura; también va dirigida a aquellas personas que, por ejemplo, que son alérgicos, que tienen enfermedades crónico-degenerativas”.

Sharzy Molina resaltó que estarán laborando todos los días para la aplicación de Inovio, incluso los días festivos como 25 de diciembre y 1° de enero del 2022, por lo cual, invitó a la ciudadanía con estas características a inscribirse en esta aplicación, pues se atenderá a población veracruzana y a foránea, en donde en el caso de estas últimas, se les apoyará con el traslado, por lo que, requieren líderes sociales que apoyen con este proceso a población de zonas marginadas cuyos gastos los asume Faicic.

Las y los interesados podrán acceder a la página en internet: https://faicic.com.mx/formulario_covid.php, en sus redes sociales en facebook como https://www.facebook.com/Faicic e instagram; así también, podrán llamar al teléfono: 2299327808.

Agregó que además del apoyo para el traslado a la sede del Faicic, se les proporcionará a las y los pacientes: consulta médica, nutricional, psicológica, estudios de laboratorio y durante año y medio se mantendrán en contacto con ellos, con consulta abierta para cualquier síntoma o padecimiento posterior que pudieran presentar.

Recordó que Faicic es un centro de investigación que busca mejorar la salud y la vida de las personas, mediante estudios y en coordinación con farmacéuticas reconocidas.

