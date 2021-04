Lizeth Álvarez Vera, una mujer resiliente frente a la adversidad

-Es una empresaria muy destacada en el municipio de Alvarado, al encabezar el Astillero Torres Álvarez, dirigiendo a más de 140 trabajadores.

Durante el 2021, en medio de una crisis económica que golpea al país, por la pandemia del covid-19, Lizeth Álvarez Vera, se ha logrado consolidar como una empresaria muy destacada en el municipio de Alvarado; esto al encabezar el Astillero Torres Álvarez, dirigiendo a más de 140 trabajadores.

De visita por las instalaciones de EL DICTAMEN, Lizeth Álvarez Vera aseguró que el proceso no ha sido fácil al ser la líder de un terreno donde dominan los hombres.

Nunca dudó de su capacidad para manejar los negocios familiares, pero la vida la obligó a enfrentar la tempestad al perder de manera repentina a su hijo, el piloto Alessandro Torres Álvarez de 21 años, durante el accidente aéreo donde también perdió la vida la cantante Jenni Rivera, el pasado 9 de diciembre del 2012. Después de un año y medio, también perdió a su esposo.

Ya transcurrieron un poco más de ocho años y hoy en día, Lizeth Álvarez Vera sigue de pie, dando cátedra de su resiliencia; convirtiéndose en la gerente general del Astillero Torres Álvarez y demás negocios familiares.

“La vida de repente te sacude y dices que sigue, y bueno aún tengo a mi hija de 22 años y tengo a mi hijo de 16 años y aquí estamos, demostrando que podemos salir adelante. Sí conocía un poco el negocio, no de lleno porque estaba muy poco; pero en mis tiempos libres acompañaba a mi esposo a hacer lo necesario y ya tenía más o menos la idea de lo que se trataba. Igual en el barco camaronero “La Tempestad”, que fue utilizado en una telenovela. Este barco es de mi propiedad y trato con mucho hombres también. Fue difícil porque me decían que un motor, que la máquina o un tornillo, inyectores; pero me apliqué y eso me fue dando la pauta para sacar mis empresas adelante y así aprendiendo cada vez más”, comentó.

Lizeth Álvarez Vera es maestra de dos Jardines de Niños; de ahí que muy pocos utilizan su nombre y solo la llaman “maestra”.

“Los mismos hombres, los mismos pescadores, las mismas personas con las que me rodeo, con las que trabajo, reconocen que las mujeres somos mejores administradoras. Y bueno, pues aún cuando estoy al frente de los negocios, todos las personas siempre se refieren a mí como la maestra; pues porque finalmente ese era mi trabajo y hasta el día de hoy seguimos siendo”, comentó.

Astillero Torres Álvarez sigue siendo una fuente generadora de empleos en Alvarado

Álvarez Vera aseguró que “quiero reiterar mi compromiso con Alvarado, para crear fuentes de empleo; es lo que he estado haciendo, generando fuentes de empleo para los alvaradeños a través del Astillero Torres Álvarez, en donde voy al frente de este proyecto”.

Explicó que el Astillero Torres Álvarez, está generando 140 empleos directos, en el desmantelamiento de una embarcación de altura.

“Desmantelamos, chatarreamos y este producto es dirigido a la empresa Tamsa para su reutilización. En esta primera parte del proyecto estamos generando 140 empleos directos y vamos a crecer a 500 empleos directos; una vez que una segunda embarcación que tenemos varada en las playas de la Cava va a entrar a nuestro astillero para ser desmantelada también”, comentó.

Detalló que la primera embarcación que ya se encuentra en proceso de desmantelamiento dentro del Astillero Torres Álvarez es de 4 mil toneladas y la segunda embarcación, llamada “Capri”, que aún permanece en las playas de la Cava, es de 14 mil toneladas, que aumentará la posibilidad de generar un mayor número de empleos y que permitirá que se incremente la economía del municipio de Alvarado.

Lizeth Álvarez está orgullosa de ser la cabeza del Astillero Torres Álvarez

La empresaria alvaradeña, Lizeth Álvarez Vera, se siente orgullosa de ser la cabeza principal del Astillero Torres Álvarez; el cual años atrás fue manejado por hombres, primero por su suegro y posteriormente por su esposo y ahora está bajo el mando de una mujer.

“Las mujeres, tenemos que empoderar a las mujeres, darle la fuerza necesaria para salir adelante. Es sumamente importante el valor que tenemos las mujeres y ha sido notorio el avance que hemos tenido; porque hemos por ejemplo ahorita que el astillero que toda la vida había sido un trabajo de hombres, hoy en día se encuentra representado por una mujer. Entonces tenemos que demostrar que las mujeres podemos, que las mujeres somos capaces de lograr lo que nos proponemos”, comentó.

Entrevistada en las instalaciones de EL DICTAMEN, Álvarez Vera, se dijo cómoda de tratar con una plantilla de trabajadores masculinos, entre cortadores, soldadores y ayudantes.

Destacó que ha sido un poco difícil, pero nunca imposible, porque ha podido demostrar con hechos que el Astillero Torres Álvarez ha crecido como empresa y que sigue contribuyendo al repunte de la economía del municipio de Alvarado; esto con la generación de mayores fuentes de empleo, donde los únicos beneficiados son los alvaradeños.

Se dijo orgullosa de terminar con el desplazamiento de la mano de obra local.

En una charla con la licenciada Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, Lizeth Álvarez Vera, quien también se desempeña como secretaria de Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en el estado de Veracruz, aseguró que como empresaria veracruzana tiene muy bien definidos los objetivos a realizar, donde el único objetivo es que el municipio de Alvarado crezca y que se active la economía, por el bien de todos sus habitantes.

Recordó que desde hace seis años ha encabezado el Astillero Torres Álvarez, luego de 15 años de ser un negocio familiar.

“Ya sola como empresaria al frente del astillero, tengo seis años, de ya estar manejándola sola, como gerente general”, comentó.

Como secretaria de Canainpesca defiende a los pescadores

Agregó que “sí, exactamente ha sido mi caso; a través de los años he pasado por situaciones muy difíciles en las que me he permitido salir adelante. Me he impulsado para no decaer, para que mis negocios sigan continuando. Así como estoy al frente del astillero también soy propietaria del barco camaronero “La Tempestad”; y bueno este barco me permite estar muy de cerca del sector pesquero, conocer a los pescadores. Y pues hoy en día es sumamente importante destacar la importancia que tenemos las mujeres al estar al frente de una empresa o negocio o de cualquiera que sea nuestro tema; hacerlo con la mejor disponibilidad posible”, comentó.

Destacó que a través de la Canainpesca ha defendido los derechos de los pescadores locales ante las autoridades federales, sobre todo en la entrega de apoyos; ya que el sector pesquero de Alvarado, aún tiene mucha fuerza y representa el sustento de muchas familias.

“He estado encabezando como secretaria de la Canainpesca he estado defendiendo a los pescadores en asuntos que nos toca levantar la mano para ser escuchados y ser tomados en cuenta para que nos volteen a ver como pescadores. Y esto lo hemos ido encaminando hacia el gobierno federal; para ser escuchados y para que el gobierno pues también voltee a ver a los pescadores”, comentó.

Destacó que el municipio de Alvarado, requiere la generación de mayores fuentes de empleo, pues tiene un enorme potencial para lograrlo.

“Uno de los tema principales que necesita Alvarado es la generación de empleos, generar fuentes de empleo, activar la economía que hemos sido afectados como todos por la pandemia meses atrás, la economía quedó prácticamente paralizada y Alvarado necesita generar fuentes de empleos. Hacer la invitación a los inversionistas, a las empresas para que se acerquen a Alvarado, que es rico, tenemos mucho donde cortar, tenemos la laguna, tenemos el tema de los pescadores. Pero también podemos invitar a las maquiladoras que deseen invertir, y ese fue uno de los principales temas que traté con el inversionista que tuvo a bien llegar a Alvarado, hacer la inversión de estos barcos tan grandes y la primera de mis condiciones fue que los empleos fueran para los alvaradeños; porque es lo que necesita Alvarado, necesita generar fuentes de empleo para beneficiar a las familias alvaradeñas”, comentó.

Alvarado es rico en gastronomía y turismo

En materia turística y gastronómica, el municipio de Alvarado es rico en platillos y lugares bellos que visitar; como la laguna, el área de manglares, deportes acuáticos; por ello se debería de invertir aún más en estos sectores.

Destacó el arroz a la tumbada, que es el platillo fuerte de los alvaradeños, y donde existe un Récord Guinness.

Explicó que en materia de desguace de barcos existen muy pocos lugares en el mundo donde realizan esta actividad; y, en el municipio de Alvarado, está el Astillero Torres Álvarez que sí lo realiza y se debe de aprovechar la existencia de una empresa como TenarisTamsa, que tiene mucho capital para invertir.

Lo ideal sería poner un nuevo astillero o agrandar el astillero, para traer muchos barcos; que podrían ser una fuente de trabajo infinita para este municipio.

Urge empoderar a las mujeres alvaradeñas

Ante la nueva normalidad que obliga la pandemia del covid-19 y la crisis económica que ha dejado a más de un año; la empresaria alvaradeña aseguró que urge empoderar a la mujer alvaradeña, para que se pueda demostrar a sí misma, que si puede salir adelante sin decaer.

“En este momento necesitamos empoderar a las mujeres, impulsar a las mujeres para que formen parte de este nuevo mundo que tenemos. La verdad que es momento de demostrar que todas podemos, y he pasado por muchas situaciones que me han hecho mantenerme firme ante mis propósitos; que me han hecho persistir, no decaer y demostrarme a mí misma que como mujer puedo hacerlo; pero sobre todo, demostrar que tengo mis hijos y que ellos pueden salir adelante por mí. Entonces es un tema en el que hoy debemos enseñar a las mujeres, que despierten, que estamos aquí; que somos capaces de realizar todo lo que nos proponemos”, comentó.

Hoy por hoy, todos sus negocios están activos y generando empleos para los alvaradeños; y como mujer es una satisfacción muy grande, porque se está cumpliendo el objetivo.

Al igual que el barco camaronero “La Tempestad”, la maestra Lizeth Álvarez Vera, resiste fuertes vientos, y agarra el timón, conocedora del rumbo que requiere el municipio de Alvarado.

