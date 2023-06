La instalación del Salsodromo en el boulevard Vicente Fox en el municipio de Boca del Río, lleva ya un 95 por ciento de avance, informó el secretario de turismo estatal, Iván Martínez Olvera.

En el marco del recorrido que realizó en compañía de autoridades estatales y municipales a tan solo un día de iniciar el Salsa Fest 2023, destacó que la instalación está ya por terminar y agregó que el día de mañana se realizará otro recorrido de supervisión de los trabajos.

El funcionario, exhortó a la ciudadanía a sumarse y acatar todas las instrucciones y recomendaciones para asistir a esa fiesta.

“Yo creo que vamos en un 95 por ciento de avance, estamos ya por terminar y por supuesto todas las corporaciones como ustedes lo han visto el día de hoy tenemos todo muy bien organizado, falta la suma de la sociedad a que nos ayude a que todos nos cuidemos juntos, a que no traigamos situaciones que les impidan el paso de entrada”, dijo.

Listo Salsodromo para Salsa Fest, esperan más de 300 mil asistentes

Martínez Olvera, resaltó que ya ha llegado parte del elenco que se presentará en el Salsa Fest.

“Ya hay algunos artistas que ya llegaron, hay algunos que incluso andan por el centro donde se su vuelta de incógnitos”.

A pregunta expresa sobre la venta de boletos que se ha registrado principalmente en redes sociales, el funcionario estatal, aclaró de nueva cuenta que los boletos y la entrada al festival son totalmente gratuitos con lo que pide a la ciudadanía no dejarse engañar.

“No nos queda más que informar a la ciudadanía que el acceso es totalmente gratuito, nosotros les invitamos a tener su registro su boleto para llevar una estadística puntual del número de visitantes, de dónde vienen, cómo los obtuvieron y llevar un mejor orden, pero el acceso es gratuito no se le va a impedir a nadie, que no los engañen y que no les vendan los boletos”.

El titular de SECTUR, indicó que hasta el día de ayer solamente en la asignación de boletos van registrados 300 mil, por lo que reiteró que la expectativa de este año estará muy superado.

