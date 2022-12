Listo el programa de pago del impuesto predial en Boca del Río: Alcalde JM Unánue

-A partir de enero de 2023, habrá descuentos del 20 al 50% en el pago anual anticipado.

-Con el ingreso de este pago, se podrán realizar más obras y acciones en beneficio de todos los boqueños

Con el pago del Predial en 2023, el Ayuntamiento de Boca del Río, tiene la oportunidad de realizar más obras y acciones en beneficio todos los boqueños, destacó el Alcalde Juan Manuel Unánue Abascal.

Por ello, ya está listo el Programa de Pago del Impuesto Predial anual anticipado, el cual cuenta con atractivos beneficios para los ciudadanos.

“Se agradece y reconoce a la ciudadanía de Boca del Río porque es muy cumplida en el pago de este derecho municipal que es el predial, que nos ayuda mucho para realizar acciones y obras en beneficio de todos los ciudadanos, así como de la ciudad”.

Comentó el munícipe, que en el área de Tesorería e Ingresos, ya están listos para recibir a la ciudadanía a partir del 2 de enero del 2023 y en distintos puntos estratégicos del municipio.

El Pago del Impuesto Anual Anticipado 2023, cuenta con los siguientes apoyos: 20% de descuento en enero para los ciudadanos en general y 50% de descuento para jubilados y pensionados.

MÓDULOS:

**Palacio Municipal, Av. Revolución No. 1000, Colonia Centro de Boca del Río. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Costa de Oro Bulevar Adolfo Ruíz Cortines, junto a plaza Boka. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Infonavit Las Vegas, calle Río Nilo esq. Río Vegas. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Dren B, calle Juan Escutia No. 1230 Colonia Plan de Ayala. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

**Módulo Bomberos Conurbados, calle Paseo de las Flores, Fraccionamiento Virginia. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)

Las formas de pago serán las siguientes: Efectivo, tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard), así como Pago en Línea accediendo al sitio https://pagos.bocadelrio.gob.mx/impuesto-prediall

En caso de tener alguna duda, se puede comunicar para solicitar informes al (229) 2022222 ext. 1220 o 1221.

Asimismo, se les invita a seguir informados a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Boca del Río, www.facebook.com/BocaLoMejorDeVeracruz, Twitter: @_BocadelRio e Instagram: @bocadelrio.ver

