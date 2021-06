El secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Limpia Pública, Antonino Baxzi Mata, confirmó que este gremio ya hizo entrega su pliego petitorio correspondiente a la revisión de contrato colectivo de este año.

“Va a haber, siempre ha habido, recuerda que es un derecho que tienen los trabajadores y nunca ha sido negado, siempre dejo que el alcalde y que las autoridades tengan el tiempo, ahorita la prioridad eran las elecciones y si nosotros hacemos paros y movilizaciones, pues no se vale porque lo más importante que había en estos dos últimos meses eran las elecciones y que las gentes tuvieran paz y tranquilidad, ya tuve por ahí una plática y nos vamos a sentar a revisar y como siempre he dicho que cuando vas a revisión es un derecho”, comentó.

Explicó que, desde el pasado mes de enero, las autoridades del ayuntamiento de Veracruz tienen el pliego petitorio de la revisión de salarios y prestaciones.

Incluso, aseguró que ya se sostuvo una plática y no se descarta que sean atendidas sus peticiones.

Detalló que este gremio nunca emplaza a huelga al ayuntamiento porteño, debido a que los únicos perjudicados son los ciudadanos.

Limpia Pública ya presentó pliego petitorio al ayuntamiento de Veracruz

“La verdad muy bien, yo siempre he tratado de llevar una buena relación de respeto más que nada con las autoridades, porque de una manera u otra somos parte de la responsabilidad, no puedes tu pelearte con el que gobierna, no puedes pelearte con el que tiene la obligación de dar los servicios, simplemente sentarte a negociar, que hay armonía para trabajar en equipo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.