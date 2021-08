Letalidad y contagios por Covid-19 actuales no son mayores que antes

Pese a la gravedad de la pandemia de Covid-19, en la actualidad todo es más controlable y no existen los mismos niveles de contagios y letalidad que al inicio de la misma, aseguró el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien rechazó que se haya incrementado el número de traslados en personas jóvenes.

“Hoy se explicó claramente que no tenemos la misma carga de letalidad, no tenemos la intensidad, no tenemos los niveles de contagios que se tenían antes y tenemos mucho más vacunada a la gente, estamos logrando nuestro objetivo. No hay que decir cosas que no son reales. No está peor la circunstancia hoy de la pandemia que antes”.

Asimismo, y ante la inquietud de padres de familia sobre el retorno escolar presencial, el delegado aseguró que este es seguro y es más dañino no asistir a la escuela, pues a la fecha, están dadas las condiciones para hacerlo con los debidos cuidados, pues todo el sistema educativo se encuentra vacunado contra el covid-19 y ya se analiza la vacunación para la generación de 18 años.

“Hoy el presidente lo dio a conocer. Vamos a ver si después del primer objetivo que es que el 18 de octubre ya se vacunó, como va a ser, a todos los mayores de 18 años, de acuerdo a las indicaciones que den los organismos internacionales de salud. Se valorará si se empieza a vacunar a menores de 18, pero con morbilidades porque no vamos a caer en el juego de los conservadores y de los medios que los ayudan a ellos a querer generar pánico en la sociedad”.

Destacó que la vacuna es un factor determinante para inhibir la enfermedad desde el contagio y refrendó lo señalado por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal de que el 97% de los que están en el hospital es porque no están vacunados, aunque, resaltó que son sectores más jóvenes, por lo cual, hay más resistencia a la enfermedad, son más sanos y, por ende, hay menor mortalidad.

Por su parte, Manuel Huerta anunció que este martes se concluyó la vacunación en 22 localidades de las zonas serranas como Zongolica y Papantla, aunque el ejército entra nuevamente en 13 ciudades y estima que de aquí al 15 de agosto se habría concluido con la inmunización de la generación 30-39.

Añadió que la aplicación de vacuna para el grupo de edad de 18 a 39 se hará a partir de este 4 de agosto en localidades como: El Higo, Tempoal, Chiconamel, Platón Sánchez, Benito Juárez y Chicontepec; aunado a los municipios de la Sierra de Otontepec y también en Tlachichilco, Zacualpan, Huayacocotla, Zontecomatlán, Ixhuatlán de Madero; así como en la región de Papantla: Coyutla y Espinal en donde se aplicará el biológico CanSino que es de una sola aplicación.

“Pero el Plan incluye 54 municipios que, a partir de mañana y hasta el día 15 esteremos vacunado, nada más de 30 a 39, como serían: Pueblo Viejo, Chalma, Tantoyuca, Cerro Azul, Tancoco. El día 6 sería: Naranjos-Chinampa, y así podría seguir en todas las regiones de Veracruz porque obviamente este plan es para el norte, para el centro y para el sur del estado”.

El funcionario invitó a las personas a consultar las fechas en sus sitios oficiales: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/plan-de-vacunacion-contra-covid-19/

Mencionó que una vez que concluyan la inoculación del grupo 30-39 y segundas dosis de 50-59, después del 15 de agosto, comenzará la planeación de otros grupos generacionales, de tal forma que, en octubre de este año, todas las personas estén vacunadas.

Asimismo, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estarán a la par aplicando la vacuna de una sola dosis en 100 localidades en el grupo etario de 18 años en adelante.

“Vamos a vacunar, posteriormente, la generación segunda dosis 40-49, también la generación segunda dosis 30-39 y el inicio, en estos municipios, que no son los 100, los de 18 en adelante; por eso, en agosto, después del 15, estaremos dando a conocer esos programas de vacunación y la gente entre el 15 de agosto y todavía septiembre, vamos a llegar a octubre con el objetivo que es tener a todos vacunados”.

Letalidad y contagios por Covid-19 actuales no son mayores que antes

Finalmente, remembró que, en Boca del Río, para la generación 30-39 se contemplan aplicar 20 mil dosis de AztraZéneca y reiteró que hay vacuna para todas las personas, incluso, para “remisas” de otros grupos de edad que de manera voluntaria o involuntariamente no se vacunaron en las fechas en que les correspondía; además de embarazadas mayores de 18 años con al menos nueve semanas de gestación.

