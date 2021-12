Ilegal que INE posponga consulta de revocación de mandato: diputada

Es ilegal que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato presidencial, debido a que ello, no está dentro de sus facultades, afirmó la diputada federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Rosa María Hernández Espejo.

En este sentido, consideró que sí es posible iniciar un juicio político en contra de los consejeros del INE que determinaron aplazar este ejercicio popular argumentando falta de presupuesto para efectuarlo, por lo que el tema de un enjuiciamiento a dichos funcionarios podría discutirse, primero, en la Comisión Permanente, dado que primero actuarán las y los senadores y, posteriormente, en la Cámara de Diputados en el mes de marzo aproximadamente.

Hernández Espejo descartó que la consulta de revocación de mandato presidencial esté en riesgo, toda vez que esta sí se llevará a cabo, pues lo que hicieron los consejeros del INE sólo fue aplazarla, ya que se trata de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo cual, consideró que no tiene sentido postergarla.

“Claro que es ilegal porque ellos se adjudican un trabajo o una responsabilidad que es del legislativo, no de ellos, pero bueno, esperemos que el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, les vuelva a enderezar la plana, como ya lo hizo una vez. Sí apoyamos esa medida y vamos a ir con todo, el procedimiento es como lo marca la nueva Ley de Juicio Político, que una vez que resuelva la SCJN pase a la Cámara de Diputados y en esta se erija la comisión para Juicio Político y empiece a hacer el trámite”, afirmó la diputada.

Asimismo, señaló que dichos funcionarios estarían incumpliendo con un deber legal, dado que esta institución debe brindar certeza jurídica y transparencia a esta consulta y, con esta decisión, queda demostrado que “el INE resultó ser el verdadero peligro para México” ya que pretende acabar con la democracia y la esperanza, no únicamente en el tema de la revocación de mandato, sino también en el fallo de la nulidad de la alcaldía del municipio de Veracruz.

Así también, la congresista contradijo el argumento del INE en torno a que no cuenta con presupuesto suficiente para la realización de la consulta, al asegurar que solo hay que ver los “sueldazos estratosféricos” que cobran los consejeros, quienes ganan más que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por lo que, con voluntad, lo podrían hacer, sin embargo, ya tomaron partido, manifestándose a favor de la “ultraderecha” y de los conservadores.

“No es la justificación, además, ustedes y todo el pueblo de México sabemos que hemos sobrevivido con poquito, cuando se quieren hacer las cosas, se llama al voluntariado, no sé, ellos podrían hacer muchas cosas: No quiere, esa es la palabra, ¿por qué? Porque ya tomaron partido, se olvidan que ellos tienen que ser neutrales, que no tienen partido, pero ahorita ya lo tomaron y están en contra de la democracia”, recriminó la legisladora.

Cabe mencionar que este fin de semana, el Consejo General del INE aprobó posponer la consulta de revocación de mandato presidencial con seis votos a favor y cinco en contra, bajo el argumento de que el órgano electoral no cuenta con el presupuesto para llevarla a cabo.

