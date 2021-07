Lanzan programa “Conoce a tu notario” en Veracruz

Con el objetivo de resolver dudas y orientar sobre el tema de legalización patrimonial, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz implementó el programa “Conoce a tu Notario”.

Adolfo Montalvo Parroquín, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, explicó que el programa consiste en brindar un espacio a las y los veracruzanos, para que expresen directamente sus dudas y sean resueltas al momento.

Sobre todo, que la ciudadanía conozca todos los trámites que se pueden realizar a través de un notario; más allá de los testamentos o compraventas, como por ejemplo los procesos sucesorios.

“Estamos poniendo a su alcance un programa que se denomina ‘Conoce a tu notario’ para que conozcan que no solo hacemos testamentos, que no solo hacemos compraventas; que sepa la sociedad que también podemos hacer procesos sucesorios; que sepa la población que lo puede hacer ante un juzgado o ante un notario. Para hacerlo ante un notario, tienen que estar todos los herederos de acuerdo, eso es muy importante y también que sepan que si no existe el testamento, también se puede hacer ese proceso ante el notario; de esta manera el notariado está solidificando su alianza con el poder judicial, para que sea una alternativa más de poder darle solución al trámite sucesorio”, comentó.

Adolfo Montalvo Parroquín, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, explicó que los notarios están convencidos del compromiso que tienen con la sociedad, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para brindar certeza y seguridad jurídica.

Además de la última disposición de las personas que se plasma en un testamento.

