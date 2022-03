Lanzan convocatorias para Reyes y Reinas del Carnaval de Veracruz 2022

El ayuntamiento de Veracruz y su comité de Carnaval anunciaron el lanzamiento de las convocatorias para Reina y Rey de la Alegría; así como para Reina y Rey Infantil del Carnaval de Veracruz 2022, mismas que quedaron abiertas desde este viernes 4 de marzo y hasta el próximo viernes 1 de abril del presente año hasta las 14:00 horas.

En rueda de prensa, la alcaldesa de este puerto, Patricia Lobeira Rodríguez, invitó a la ciudadanía a participar en la máxima fiesta de las y los veracruzanos e inscribirse en las oficinas del comité organizador localizado en la calle Lerdo y avenida Zaragoza, en el Palacio Municipal de Veracruz, en días y horas hábiles.

“Estamos trabajando para rescatar muchas tradiciones de nuestros carnavales antiguos y les prometemos que este año va a ser uno de los mejores carnavales de la historia de Nuestro Puerto, Nuestra Casa”, afirmó la Alcaldesa.

Asimismo, detalló que las y los aspirantes, deberán presentarse a las oficinas acompañados de un(a) representante en las oficinas del Comité de Carnaval y, en el caso de las niñas y niños, también con su madre, padre o tutor y cumplir con los requisitos estipulados en la correspondiente convocatoria y entregar la documentación indicada en la misma.

Entre los requisitos están: ser veracruzanos (as) de nacimiento o hijos (as) de padres veracruzanos (as), la edad mínima para participar en adultos es de 18 años y, en el caso de las y los niños, la edad es de 6 a 12 años, además, las y los aspirantes deberán firmar su carta de inscripción.

Los documentos que deberán entregar para su registro son: copias de acta de nacimiento y de su credencial del INE o pasaporte vigente, 3 fotos close-up a color tamaño 30×20 cm, especificar el color del distintivo que utilizará y un escrito del por qué quiere ser reina o rey.

Los aspirantes a reyes infantiles deberán presentar una constancia de estudios expedida por la institución donde realice sus estudios.

Aunado a ello, las y los candidatos adultos deberán hacer un pago de 25 mil pesos, equivalentes a 25 mil votos; mientras que las y los niños solo 15 mil pesos, equivalente a 15 mil votos, costos que se han mantenido desde de los últimos cinco años, por lo que, la elección será a través de votos y cada voto de apoyo costará un peso.

Por su parte, el presidente del comité organizador, Luis Antonio “El Pollo” Pérez Fraga, informó que, para carros alegóricos, el precio será 30 mil pesos y gratis para quienes deseen participar con disfraz individual.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas en el sitio web oficial: www.carnavaldeveracruz.com.mx o directamente en las oficinas el Comité de Carnaval.

A su vez, indicó que, los permisos temporales para quienes busquen vender durante los festejos del Rey Momo tendrán un costo accesible que va de los 300 pesos en adelante, esto con el objeto de que, cualquier persona pueda hacer negocio con el Carnaval y la derrama económica sea de beneficio en todos los sectores, respetando las medidas sanitarias.

Pérez Fraga dio a conocer que, a la fecha, seis personas se han acercado a las oficinas del comité del Carnaval mostrando interés en participar en este magno evento, pero de forma no oficial.

“Dos para reina, dos para rey del carnaval y dos para reyes infantiles”, reveló el encargado de la organización de la festividad.

El “Pollo” comentó que más adelante darán a conocer la cartelera artística, toda vez que apenas iniciarán las negociaciones con los managers; así también, en lo relacionado a la figura de la Quema del Mal Humor, en donde se hará una consulta con la ciudadanía para que el mismo pueblo decida a quién quiere ver caracterizado.

De la misma manera, aseguró que reducirán el contingente de participantes a fin de exponer lo menos posible a la población a infecciones de SARS-Cov-2 y se prohibirá la ingesta de alcohol.

“Estamos trabajando para hacer paseos más ágiles, de cerca de dos horas y media, máximo, en lugar de las cuatro que se hacían antes y eso solo se logra recortando carros alegóricos, y recortando agrupaciones (…) Ya se habló con las tres agrupaciones que participan en los paseos de Carnaval y han accedido”, concluyó el presidente del comité.

