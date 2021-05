Lamenta Brujas del Mar cero avances por feminicidio de Montse Bendimes

El colectivo feminista Brujas del Mar lamentó que a un mes del feminicidio de Montse Bendimes Roldán no existan avances reales y que dicha pasividad le esté dando oportunidad al presunto agresor Marlon “N” de seguir prófugo de la justicia, incluso, se cree que, a estas alturas, ya podría haber salido del país, gozando de impunidad, protegido por su familia, informó la presidenta de esta agrupación, Arussi Unda.

“Sí nos preguntamos el ¿Por qué no se ha sacado una ficha de búsqueda internacional?, ¿por qué no se han activado los protocolos para poder ser aprehendido en el extranjero? Hay mucha permisibilidad, si me preguntas, por parte de las autoridades, se están moviendo muy lento y como hemos platicado anteriormente, cada día que no se hace una acción, es un día más de ventaja para este sujeto y esto es lo que llega a molestar hasta cierto punto (…) Es bastante probable que esté en McAllen, Texas es lo que señalan muchas personas”.

En este tenor, recordó que Montse estuvo cerca de una semana internada posterior al lamentable hecho el pasado 17 de abril del año en curso, en donde estuvo hospitalizada en estado de gravedad por varios días para posteriormente, el 23 de ese mismo mes perder la vida debido a las lesiones de las que fue víctima y en todo ese tiempo, no se hizo nada, cuando debieron boletinarlo por su probable salida al extranjero.

“De qué sirve que le hayan hecho un cateo al restaurante estos señores hace una semana, pareciera que hicieron algo para que vean se está trabajando (…) Se está perdiendo mucho tiempo y definitivamente para este momento ya tendrían que haber emitido una ficha internacional”.

Mencionó que de lo último que tienen conocimiento es en torno a la recompensa de 250 mil pesos para quien aporte información que contribuya a la locación, detención o aprehensión de Marlon “N” y anterior a ello, el cateo en donde el mismo padre del presunto feminicida les abrió las puertas de sus negocios, en donde se le percibió con una gran sonrisa.

Recordó que hay cámaras de seguridad, estados de cuenta bancarios, vigilancia en las terminales aéreas y muchas aristas para poder investigar, pero el tiempo corre y eso es lo que les preocupa, por lo que las integrantes de la colectiva Brujas del Mar continuarán difundiendo en lo posible los reclamos y dando respaldo a familiares y amigos de la hoy finada.

“Desde las colectivas feministas se apoya y se difunde para que más personas puedan unirse a estos reclamos que son bastante justo y definitivamente vamos a seguir exigiendo en que ahora sí agilicen la búsqueda, en que realmente haya un trabajo de investigación”.

Por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) a que se atienda con compromiso este y muchos de los hechos que han cobrado la vida de muchas mujeres, pues no es posible que los agresores sigan gozando de impunidad.

Cabe mencionar que este 17 de mayo, la madre de Montse, Cecil Roma publicó en su red social de Twitter un mensaje para recordar a las autoridades que se mantienen a la espera de justicia.

Lamenta Brujas del Mar cero avances por feminicidio de Montse Bendimes

“Hoy se cumple un mes de que Montserrat Bendimes Roldán fue Brutalmente agredida, por Marlon, provocando fractura de cráneo, cuello, y sigue libre. Y nosotros sin hija y sin justicia. #Justiciaparamonse #NosfaltaMonse”.

