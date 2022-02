Lady Audios denuncia agresión y pide auxilio a las autoridades

Sujetos desconocidos amedrentan y acosan a Lady Audios, pide auxilio a las autoridades, teme por su vida

La famosa artista veracruzana, Perla Grinelli, mejor conocida como “Lady Audios” fue acosada y amedrentada en dos ocasiones por un par de sujetos desconocidos que portan una gran cuerda en sus manos y que, desde el pasado jueves 10 de febrero por la noche, rondan cerca de su estética de la calle Cortés y Pino Suárez en el centro del puerto jarocho.

Conmocionada por estos hechos, compartió un mensaje a su público a través de su cuenta oficial de Facebook externando su temor de que algo pueda pasarle.

Narró que la noche del pasado jueves, una amiga, de nombre Delfina llegó a su estética para salir a cenar juntas y en lo que platicaban un rato al interior de la misma, llegó al sitio una persona conocida por ella desde hace varios años para pedirle prestado el baño y quien le comentó que se encontraba hospedada en el hotel ubicado enfrente a su salón de belleza.

En ese momento, coincidió que pasaron afuera de su estética dos presuntos maleantes caminando a quienes la mujer les gritó que ¿a dónde iban?, mientras que Lady Audios le pidió a su amiga Delfina que pusiera el candado.

Sin embargo, ante la sospecha de que algo pudiera pasarle se coordinó con su amiga para huir de su mismo negocio.

Explicó que la primera vez que los sujetos aparecieron caminando no traían consigo nada en las manos y fue la segunda ocasión que rondaron por el exterior de su estética cuando ya portaban una cuerda.

“Yo le dije a Delfina, mete el candado porque hay candado y le van a dar jugo a Maribel, esa fue a palabra que le dije a Delfina y está de testigo (..) y ella dijo: Pues si te quieren llevar aquí mismo te agarran y aquí mismo te llevan, y yo me quedé así (sorprendida) y yo le dije a Delfina: Oye Delfina vamos a buscar la ropa con tu sobrina y me dijo sí, ya vámonos y la persona se quedó ahí”.

“Yo me fui y cuando me subí al taxi, una de las personas flacas salió del hotel de enfrente y miró el taxi y ya me trajo Delfina a su casa, me quedé anoche a dormir con ella, que se lo agradezco infinitamente”, expuso Perla en su video.

Al siguiente día, cuando Lady Audios regresa a su negocio, llegó su amiga, la activista y también estilista, Vianey Jeffrey, pero también retornó la conocida que le pidió el baño una noche antes y, al exterior, coincidentemente volvieron a rondar los dos sujetos que intentaron intimidarla y uno de ellos con la cuerda en mano.

Por este motivo, Perla Grinelli, indicó que interpondrá la denuncia correspondiente e hizo un llamado a las autoridades a que la protejan y hagan rondines por la zona, pues teme por su vida.

Inclusive, aseguró que, en su celular cuenta con las imágenes de estos acosadores, de quien desconoce nombres, identidad e intenciones.

“Empezó a hacer bulla Vianey y son las mismas personas que una noche antes querían o no sé qué tenían planeado hacerme (..) Me subió Vianey a la camioneta de ella y a adelante le tomó fotos a la persona que tiene la cuerda y al otro flaco, entonces, pues, yo tengo miedo y le pido a las autoridades correspondientes”, dijo en el uso de la voz.

Aseguró que ella, es una mujer trabajadora que se dedica a dar sus shows y a atender su estética, por lo que no tiene problemas con nadie.

Por ello, se dijo desesperada ya que la estética es su fuente de trabajo y no es posible que ni en su propiedad pueda estar segura.

En dicha grabación, Vianey Jeffrey confirmó que hay algo extraño en esa situación e incluso, reconoció que esos sujetos deambulaban bajo los efectos de algún estupefaciente.

Finalmente, pidieron compartir la grabación a fin de viralizarla y que este llamado llegue a las autoridades responsables de la impartición de justicia.

