La tarifa mínima de taxi seguirá siendo de 30 pesos en Veracruz: GL    

-Genera molestia en usuarios cierre de calles por festejos del bicentenario de la Marina

Pese a las alzas en los combustibles, la competencia y a la difícil situación económica derivada de la pandemia por covid-19, el servicio de taxis en la ciudad de Veracruz se mantendrá con las mismas tarifas hacia sus usuarios, en donde la mínima es de 30 pesos por los primeros tres kilómetros, señaló el presidente de Taxi GL, Guillermo Larios Barrios.

Aseguró que, por el momento se mantendrán solidarios con los bolsillos de las familias veracruzanas y turistas y reiteró que no subirán los costos por el momento.

“No creo que las condiciones económicas no están para aumentar los precios, sabemos que, estamos contra la pared porque hay muy pocos servicios, la competencia es alta, en fin; pero no, la economía del usuario es muy precaria, así que no contemplamos ningún incremento. (…) Nos

con la misma tarifa que se tiene hasta este momento. (…) La mínima es de 30 pesos, por los primeros tres kilómetros y ya después se va negociando la tarifa. No hay máxima”, dijo.

Te puede interesar:

El líder del sector agregó que es importante que las y los clientes que pretendan abordar una unidad de taxi, primero pregunten en torno al costo del traslado y, una vez acordado, utilicen el servicio a fin de evitar molestias.

Por su parte, comentó que el cierre de calles con motivo de la pandemia y, en esta ocasión, por las actividades por los festejos del bicentenario de la creación de la Marina ha generado molestias entre los usuarios de este servicio, pues a los conductores no les es posible llevarlos hasta su destino final, o en su defecto, recogerlos a las puertas de sus trabajos o domicilios, por lo que han tenido que conciliar con ellos.

“De hecho, sí nos están afectando, la vialidad hacia la Macro Plaza está ya cerrada desde temprano, entonces, sí nos está ocasionando cierto problema porque no podemos dejar al pasaje hasta la puerta de su domicilio, tampoco irlos a recoger. (…) Son las molestias de la gente que piensa que uno no le quiere dar el servicio, pero pues les decimos que no nos deja pasar la seguridad que pusieron ahí y tendrá que usted salir las dos, tres cuadras y caminar. Eso es lo que estamos haciendo, algunos se molestan; pero, al final de cuentas, tienen que caminar, no hay de otra”, señaló.

Asimismo, Larios Barrios confió en que ya no se lleven a cabo más cierres viales en el primer cuadro de la ciudad, los cuales son establecidos por las autoridades para aminorar la movilidad con motivo de la pandemia, pues estos sí lograron aminorar hasta en un 10% los servicios en promedio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.