De acuerdo al Colegio de Arquitectos del puerto de Veracruz, la única manera de lograr el rescate del centro histórico de la ciudad, es aportar a la reconstrucción de vivienda, donde existen muchas intenciones de inversión que la legislación no permite, dijo su presidente Avelino Gavito Sosa.

El entrevistado citó como ejemplo que en todo el mundo existe la gentrificación, es decir, traer a la gente al centro, que ha sido la solución del rescate del centro histórico de la ciudad de México, como en muchos lugares del país.

“Sí, pero es muy lento, si no le ofrecemos a los propietarios de esos inmuebles la certeza de que legalmente lo pueden hacer, las inversiones no se van a dar”, comentó.

Detalló que existe mucho interés en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, sobre todo de gente que tiene otro tipo de perspectiva económica, es decir, están interesados en la instalación de hoteles, antros o departamentos, en muchas de las vecindades que existen en la zona de mercados o la calle de Canal.

Estos espacios podrían ser rentados a jóvenes profesionistas o pequeños comerciantes.

“Pero nadie quiere vivir ahí, porque no hay una certeza de que eso se vaya a permitir, entonces es un círculo vicioso no inviertes no pasa nada, no pasa nada, no invierto, entonces esa es la realidad de nuestro centro histórico”, comentó.

La reconstrucción de vivienda en el centro histórico es la única solución a su deterioro

Para ello, se requiere de la participación de todos los sectores, donde entra la iniciativa privada y la población, no dejar solo a la autoridad.

También se deben incluir todos aquellos que tienen que ver con el sistema legislativo.

“Hay muchas cuestiones en que la misma autoridad local o la misma iniciativa privada, hay cuestiones de posesión, de tenencia, de autorizaciones, en que la legislación restringe la participación de la iniciativa privada o de la misma autoridad, entonces se requiere que también el órgano legislativo local, apoye este trabajo”, comentó.

Agregó que “a veces vemos al INAH, como los malos de la película, pero lo que hacen ellos es solo aplicar lo que está, no es que sea una cuestión personal, del proyectista o de la autoridad, sino es la aplicación de la normativa vigente, la otra sería la tenencia, la posesión de los edificios que están en litigio, que no se les da una sucesión, o que simplemente están en problemas o que no quieren hacer nada”.

Dejó en claro que este camino que menciona, no se refiere a desaparecer las posesiones, sino flexibilizar la restauración de los edificios históricos, en términos de que se va a permitir que el propietario real, tenga la posibilidad de hacer lo que su interés le convenga.

Es decir, si yo tengo un edificio histórico y lo quiero hacer hotel, lo puedo hacer sin necesidad de que sea un espacio cultural.

“Claro que un lugar cultural la sociedad lo agradece, pero para el propietario es mejor tener un hotel o un antro o vivienda, porque la vivienda en el centro histórico es la solución, no hay más, yo creo que habría que flexibilizar y encontrar caminos, no soy especialista en esto, solo sería la petición de que, si se hagan propuestas a lo mejor por parte de los colegios de abogados o de la misma legislación”, comentó.

Recordó que parte de las actividades del Colegio de Arquitectos de Veracruz, es apoyar a la autoridad de todos los niveles y una propuesta importante sería la gentrificación.

