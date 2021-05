El señor Joaquín Aguilar Lobato, vecino afectado en su vivienda con el deslave generado por una mega fuga de agua durante la realización de una obra de repavimentación en la avenida Playa Bella Vista de la colonia Playa Linda, dio a conocer que la próxima semana, su hogar podría quedar en condiciones para volver a habitarlo.

“Ya empezaron a reparar el daño y me dicen que en el transcurso de la semana va a quedar el resto de la barda que se dañó y que no me preocupe, que todo va a quedar como estaba si no es que un poco mejor y parte del patio que ahorita está deslavado, se desmoronó, también lo van a reparar, también fue parte de lo que se dañó por la misma acción del agua (…) A ellos les dieron un plazo para terminar como la próxima semana”.

Recordó que, el pasado jueves 27 de mayo del presente año, su casa ubicada en la esquina de la calle Paseo Framboyanes esquina Playa Bella Vista se vio dañada en los cimientos.

Esto luego de que una tubería se rompiera y se generara una fuga de agua de grandes dimensiones, deslavando las bases de vivienda, destruyendo la barda y parte del patio.

La próxima semana quedaría lista la vivienda que sufrió el deslave en Playa Linda

Derivado de ello, él llamó a las autoridades de Protección Civil quienes acudieron al punto para hacer una inspección de las condiciones en que se encontraba su hogar, por lo que determinaron que no se encontraba apta para que sus habitantes permanecieran en el interior.

Sin embargo, debido a las condiciones de seguridad que se vive en la zona, don Joaquín no quiso alejarse de la misma y desde hace dos días, duerme al interior de su vehículo que se encuentra estacionado a las afueras del inmueble en riesgo.

“Eso es lo que me dijeron que me dijeron, que no permaneciera aquí adentro y ayer me quedé adentro del carro y además la casa siento que no nada más está en riesgo, sino que también es una zona un poco crítica porque ha habido robos (…) Sí me han estado robando. El año pasado me robaron dos veces y este año una vez, entonces ya tengo temor de que lo vuelvan a hacer y prefiero no alejarme tanto”.

No obstante, don Joaquín tuvo que pedir permiso en su trabajo por unos días mientras esta situación se resuelve, pues indica que quiere estar al pendiente de cómo se desarrollan las labores de restauración de su hogar y que estas faenas se hagan de manera segura y correctamente.

“Ayer no asistí al trabajo por lo mismo (…) trabajo como empleado de mantenimiento en la compañía (…) Van a ser varios días porque yo les dije que me diera permiso porque no puedo dejar la casa así y pues los señores están haciendo su trabajo, pero yo quiero ver que se haga bien”.

Se destruyó su barda y el patio trasero

Mencionó que, la compañía contratista, de la cual no recordó el nombre, se acercó con él para comprometerse a rehabilitar los daños a su casa habitación, sin embargo, no hubo oficios de por medio, únicamente, fue un pacto de palabra.

Por lo que confía en que todo se lleve a cabo tal y como se dijo, pues aseguró que él no busca pleitos, sino que todo vuelva a la normalidad y le entreguen en buenas condiciones su vivienda.

Cabe mencionar que en el punto se pudo percibir brigadas de grupo MAS trabajando en la reparación de las tuberías de agua en coordinación con trabajadores de la empresa contratista y maquinaria; además, se pudo ver el relleno debajo de la casa dañada y barricadas con costales.

