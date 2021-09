La opinión de sacerdote sobre mujeres que abortan es personal y no el sentir de la iglesia católica

Luego de que un sacerdote de Monclova, en Coahuila, identificado como el padre Lázaro, llamó a matar a las mujeres que abortan, a las que consideró que “ya no sirven para nada”, pues están huecas moral, física y psicológicamente, el padre Aurelio Mojica Limón, párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción, aseguró que se trató de una opinión personal y no el sentir de la iglesia católica.

“Que fue una opinión muy personal, que no es la opinión, no es el sentir, no es la doctrina de la iglesia, no es lo que nos enseñan las sagradas escrituras; sino que, todo lo contrario, la iglesia piensa en relación a la mujer que tiene una dignidad igual que el hombre, que todo ser humano que merece todo el respeto y que él mismo quiso nacer de una mujer, nuestro señor Jesucristo, y en ese sentido también nos ponemos en esa dignidad de la mujer”, comentó.

Recordó aquel pasaje bíblico, donde le presentaron al señor Jesucristo a una mujer que fue sorprendida en adulterio, y en ese tiempo, esa mujer tenía que morir apedreada. Pero Cristo toma su postura y la va a perdonar y absolver; al final le dice “vete no están los que te acusan, pero no vuelvas a pecar”.

Te puede interesar:

Cristo no está a favor de dar muerte, sino de revivir, no ha venido a condenar, sino a salvar.

El entrevistado aseguró que inmediatamente el obispo de la zona le pidió que se disculpara, porque se trata de una distracción y un momento que a cualquier persona le puede pasar.

Dijo que las redes sociales aprovechan estos errores que cualquier ser humano puede cometer para ajusticiar, pero se debe de aceptar la disculpa del sacerdote.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.