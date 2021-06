La mujer en la ingeniería, papel decisivo para el progreso del país

Pese a los retos que representa el ser mujer, especialmente en áreas de poca participación, la ingeniera mecánica Mayra Vázquez Capetillo exhortó a su género a estudiar áreas de las ciencias exactas y desarrollarse en ellas, pues el talento y profesionalismo que las marca generan dinamismo e inspiración para muchas más.

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería que se conmemora este 23 de junio, la ingeniera recordó que esta fecha pretende hacer conciencia acerca de la importancia de esta profesión ejercida cada vez más por mujeres, representando una gran oportunidad para las futuras generaciones a nivel global.

“Las mujeres en la ingeniería hemos marcado una diferencia porque nos enfocamos más, nos concentramos más y podemos integrar muchos aspectos en el trabajo”.

La profesionista incluso, reveló que pretendió en su momento estudiar otra carrera, pero no le fue posible por las limitaciones y carencias que en su momento tenían algunas instituciones educativas, sin embargo, siempre encontró alternativas que la hicieran permanecer en el área de sus sueños.

“Cuando yo tenía que tomar una carrera, yo me decidí por la ingeniería porque era una carrera que se acercaba precisamente a lo que yo quería, que precisamente era conocer las máquinas en un momento dado. Yo quería ser piloto aviador en ese entonces y no aceptaban mujeres a menos que ya fueras militar, entonces, me fui hacia la parte de las turbinas y fui buscando qué carrera se acercaba más a esta parte y fui así como estudié ingeniería mecánica en el Tecnológico de Veracruz”.

Mayra cumple 22 años de ser ingeniera mecánica y egresó en el año 1999 siendo la estudiante más destacada de su carrera en su generación, lo cual la llena de orgullo, pues pudo poner en alto su capacidad y talentos y, principalmente, mostró que las mujeres pueden destacar en cualquier ámbito que se propongan; además de la gran satisfacción que le dio a su familia.

“La gran satisfacción fue el haber obtenido el primer lugar de mi carrera en ingeniería mecánica de mi generación”.

Reconoció que uno de los retos más importantes que le ha representado el desempeñar su profesión ha sido el ser mujer, pues, aunque se ha encontrado con personas que le han brindado oportunidades y avalado sus capacidades, también se ha topado con actitudes hostiles que tratan de minimizar sus esfuerzos, lo cual, no la ha desanimado, por el contrario, la han motivado a seguirse preparando y demostrándose que con perseverancia todo es posible.

“Porque el 98% son varones, ese fue el primer reto y pues, además, contribuir a lo que es el desarrollo del país y, entonces, estoy muy orgullosa de ser ingeniera y de las experiencias vividas a lo largo de mi carrera (…) Te encuentras de todo en esta vida, te encuentras personas que te quieren hacer menos por ser mujer, pero la mayoría ya la mayoría de los varones están apoyando mucho a las mujeres y yo, gracias a dios me encontré en el camino, muchísimos varones que te apoyaban”.

La ingeniera mecánica consideró que actualmente hay más hombres que se están sumando a la cultura de la igualdad, respaldan sus decisiones y contribuyen a un entorno más paritarios, pues en su caso, han atendido sus recomendaciones como profesionista y ha logrado el respeto y lugar que se ha labrado con su esfuerzo y entrega.

En su trayectoria se ha desempeñado en la empresa Tenaris Tamsa y en plataformas con la empresa Cotemar en la Sonda de Campeche.

Mayra exhortó a las mujeres a que luchen por cumplir sus sueños, pues es imprescindible que el género femenino abarque más espacios en estas áreas y que contribuyan al progreso nacional e internacional si es posible, pues su labor es decisiva para cambiar el rumbo del planeta.

La mujer en la ingeniería, papel decisivo para el progreso del país

“Que se inspiren en lo que ellas desean porque nadie te puede poner un límite, el límite lo ponemos nosotras y que persigan sus sueños porque sumamente importante que nosotras seamos parte del desarrollo del país”.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería fue creado por la Women’s Engineering Society (WES) en el Reino Unido en 2014, con motivo de la celebración de su 95° aniversario y tal fue su auge que esta efeméride ha recibido el aval de la UNESCO en el año 2016, distinguiendo anualmente a 50 ingenieras en todo el mundo que se hayan destacado de manera sobresaliente en su profesión. Asimismo, este día adquirió un carácter internacional a partir del año 2017.

