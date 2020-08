La Muerte ronda en Veracruz: pide uso de cubrebocas y evitar contagios de COVID-19

La Muerte ronda en Veracruz con el objetivo de hacer conciencia entre la ciudadanía, sobre la importancia de usar cubrebocas, para evitar algún contagio de coronavirus.

Caminó por las calles del centro de la ciudad, invitando a la población a autoprotegerse del covid-19.

Debido a que la conurbación Veracruz-Boca del Río, continúa ocupando los primeros lugares en contagios y muertes por covid-19, la “muerte” que portaba su capa negra y su instrumento llamado la guadaña, sin faltar su cubre bocas negro, perseguía a todas las personas que no portaban cubrebocas, en el zócalo de la ciudad.

La muerte se dijo aterrorizada porque son más de 50 mil, las muertes por covid-19, que se registran en el país, mientras que los hospitales ya están a punto del colapso.

“Hay que cuidarnos, la muerte no perdona, el covid-19 no perdona y mucha gente inocente está muriendo, los jóvenes salimos y decimos el virus no existe y somos los mismos familiares, los que estamos contagiando a nuestros familiares mayores que tienen enfermedades crónico degenerativas, el covid-19 de verdad nos está matando”, comentó.

La muerte le pidió a los veracruzanos a no salir de casa, “si no tienen a que salir que no salgan, las personas que deben de salir a trabajar, la muerte lo sabe”.

La muerte recorrerá el municipio de Boca del Río, además de centros y plazas comerciales, regalando cubre bocas, a las personas que se niegan a usarlos.

La Muerte ronda en Veracruz caracterizada por el Rey de la Diversidad del Carnaval 2020

La muerte fue caracterizada por Cristian Mael, Rey de la Diversidad del Carnaval 2020, por la Asociación Jarochos, mismo que estuvo contagiado de covid-19 y logró superar el virus y a la muerte, luego de esperar dos horas para que lo pudieran atender en un hospital, ante la saturación que registran por los casos de covid-19.

Lamentó que aun cuando el semáforo de riesgo se encuentra en rojo, se haga caso omiso a las recomendaciones de salud.

En esta dinámica, se distribuyeron alrededor de 100 cubrebocas, a quienes transitaban por el primer cuadro de la ciudad y no contaban con esta medida de protección, además de que el personaje causó asombro entre la gente.

También se visitarán las colonias populares de la ciudad.

Se trata de una iniciativa independiente, que no recibe ningún tipo de financiamiento económico.

