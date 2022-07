La magia de Once Once para cumplir los deseos

Once Once más allá de ser una asociación benéfica, es aquella esperanza y deseo de lucha de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en tratamientos médicos.

Los deseos se cumplen a las 11:11, puede parecer una simple superstición para algunos, sin embargo en Once Once se hacen realidad, grandes o pequeños la fundación busca cumplirlos bajo un arduo trabajo de equipo.

Foto: Oscar Curro

“Para esto tenemos un líder de equipo, o deseo y un grupo de voluntarios. Ellos son los que se encargan de realizar el deseo a través de diferentes actividades como voteos, venta, rifas, nosotros no recibimos como tal dinero de ninguna parte, entonces nosotros y el equipo de voluntarios tenemos que ver de dónde sacar los recursos para para poder hacerlo. Comentó Alejandro Ordaz, director de Once Once México.

Foto: Oscar Curro

Todo deseo es válido y eso es gracias a todos los que participan, desde el voluntariado, las empresas, los negocios chicos o grandes; es gracias a ellos que los deseos no se quedan solo al cerrar los ojos.

“Los deseos van de menos para más, sabemos lo que le gusta al niño o a la niña y vamos planeando, digamos que subiendo la intensidad a lo que más le gusta, podríamos decirlo, lo dejamos hasta lo último, pero hay veces que nos sorprende y hay veces que explota la emoción” Comentó Oscar Curro encargado de imagen y redes sociales de Once Once México.

Foto: Oscar Curro

Para Jorge Vargas, miembro del Wishcrew uno de los deseos más memorable fue el de Jair, quien deseaba conocer la zona naval, y no solo pudo visitarla, sino también recibió honores y un paseo por helicóptero.

Once Once México lleva ya cuatro temporadas y la diferencia es impresionante, sabemos que los primeros tres años fueron difíciles debido a la crisis sanitaria, sin embargo desde un inicio hubo un gran impacto, siendo el primer año el favorito del Subdirector. “Cuando empezó la primera temporada, para mí ha sido de las mejores porque fue de la que más nos impactó a todos. A pesar de que estábamos iniciando nos sorprendió lo que pudimos lograr”.

Foto: Oscar Curro

Por otro lado para Susej Monteagudo, esta nueva temporada ha sido una de las mejores. “En especial esta temporada, que es la cuarta temporada ha sido muy diferente, ha habido una unión impresionante entre todos los equipos, entre los tres equipos de los tres deseos que realizamos”. Comentó Susej, Wish Líder de Once Once dejando en claro que esto es gracias a la unión del personal y los voluntarios que después dos años de pandemia pudieron crear mejores experiencias.

Actualmente Once Once, suena a nivel nacional y ha logrado cumplir los mayores deseos de niños que necesitan una motivación para seguir luchando. Es importante recordar que cada niño es evaluado física y mentalmente antes de poder realizar las actividades planeadas, puesto que siempre se procura la salud del infante.

Foto: Oscar Curro

Si deseas formar parte del voluntariado y crear sueños, puede visitar la página oficial de Once Once en ella encontrarás los datos de contacto necesario para formar parte de los sueños.

“Más que una experiencia para el niño, también te lleves una experiencia tú, te lleves nuevos amigos y nuevas personas que conoce”. Susej Moneteagudo, Wish Líder de Once Once.

Foto: Oscar Curro

Finalmente, los integrantes de Once Once, invitaron a las personas que sigan sus redes sociales y visiten su página web, donde publican las necesidades que tienen para cumplir los deseos de los menores. En Facebook se encuentra como @once.onceofical y en Instagram los puedes encontrar como once.onceoficial y no olvides visitar su página web www.11once.org .