La magia de las temporadas de Once Once

La fundación Once Once cierra el cuarto capítulo de su historia, una temporada llena de emociones y sueños. Temporada donde directivos, empresas y voluntarios brindaron con cada uno de sus esfuerzos, las mejores experiencias que quedarán grabadas en los corazones de Ximena, Ricardo, Matias y soñadores que hicieron de esta temporada una experiencia inolvidable.

Como cada temporada los deseos realizados a lo largo de ella son gracias al voluntariado que conforma Once Once, entre estas personas tenemos a Karla Amador Lagunes, quien con su noble corazón formó parte de la tercera temporada en el del deseo de Fabi, una hermosa quinceañera que combate día a día la Leucemia. Karla nos cuenta un poco del proceso que tuvieron que seguir para poder brindarle un sueño cumplido a Fabi. “Conforme íbamos conociendola, en la primera y segunda salida con Fabi este… le íbamos preguntando cuáles eran sus gustos entre juegos, para que no se viera tan ¿Cómo se llama? Invadida en… en algún momento de su espacio conforme a las dinámicas, y vamos preguntando qué es lo que te gustaría conocer, a dónde te gustaría ir?”.

Oscar Curro/El Dictamen

Para la Wishmaker Nicole Amador, el formar parte de la cuarta temporada Once Once, tiene sus retos y sus obstáculos que si no existieran, la magia no sería la misma.

Momentos difíciles los cuales una vez superados, se puede observar el impacto de cada una de sus acciones. “Hemos estado trabajando en… con nuestra pequeña niña Ximena, ella tiene 7 años y pues, lamentablemente está atravesando la leucemia.

Para María Fernanda Cazarín Valenzuela, formar parte de la primera temporada de Once Once, fue algo mágico ya que estaba muy emocionada por saber el deseo del niño o niña que ayudaríamos a cumplirlo.

En la capacitación nos enseñaron a cómo enfrentarnos con distintas acciones y cómo controlarlos emocionalmente.

Oscar Curro/El Dictamen

Un reto muy importante también fue que estuvimos trabajando en plena pandemia COVID 19, nuestras juntas eran por videollamada. Pero eso no fue impedimento para cumplir los deseos de los niños.

Once Once me marcó para toda la vida y fue una experiencia que nunca olvidaré hago una invitación para que todos vivan la magia de Once Once.

Para Tonatiuh Castellanos, formar parte de la primera temporada de Once Once significó un paso importante para él. “Me sentí muy ilusionado, muy esperanzado y muy emocionado, el haberme encontrado y pues compartir todas esas ganas que yo tenías de pues… de contar cuentos, contar experiencias y sobretodo pues compartir un poquito de lo que es nuestra vida con los demás niños” Comentó Tonatiuh quién a base de su experiencia en Once Once plasmó en un cuento infantil la historia de Amal, personaje que representa a todos los niños que luchan por ver cumplir sus sueños.

“Bueno, pues para empezar Amal, como tal yo no lo cree, en una dinámica que tuvimos los chicos de la primera temporada nos pidieron desarrollar una historia. Me inspiré sobre todo en… pues en los niños que están enfermos y que están pues en una lucha constante. Me inspiré también en la valentía de Amal, me inspiré en la amistad que tiene Shanti con Amal…Y pues, en todo el amor que esto conlleva”. comentó Tonatiuh.

Para finalizar les dejamos a continuación el cuento creado por el voluntario Tonatiuh, no sin antes recordarles e invitarlos a que formen parte de la quinta temporada que está a nada de comenzar.

Oscar Curro/El Dictamen

Te dejamos a continuación el cuento creado por el voluntario Tonatiuh Castellanos.

Hola soy Amal, mi nombre significa esperanza, tengo 9 años y vivo con mis padres muy cerca del desierto y muy lejos del mar.

Mi familia está conformada por genios de la lámpara mágica. Nos encanta nuestro color azul de piel y comer deliciosas tartas de frambuesa que prepara mi mamá, jugar a construir castillos de arena es una de las cosas que más disfruto, ya que mi papá me ayuda a construirlos…Es nuestro momento especial.

Mi mamá y mi papá y yo tenemos poderes mágicos y todo lo que deseamos lo podemos hacer realidad. Aparte de jugar en la arena, disfruto mucho observar el hermoso tapiz de estrellas que conforman el cielo de la noche, todas ellas son mis amigas, en especial Shanti, la estrella fugaz más hermosa que pasa todos los días a las 11:11 h dándole la vuelta al mundo. Ella es mi mejor amiga.

Platicando con Shanti, se nos ocurrió una magnífica idea y déjenme contarles por qué.

Hace algunos milenios me enfermé… y caí en cama por mucho tiempo, ni la magia de mis padres podía curarme. Por lo que mis padres, junto con la estrella Shanti, tuvieron que juntar sus poderes por un año para combatir mi terrible enfermedad y así poder salvarme.

Gracias al amor de mis papas y Shanti, ahora estoy bien y uso mis poderes mágicos junto con los de ella para cumplir los deseos de todas las niñas, y niños que pasan por alguna enfermedad.Shanti recoge todos los días de las estrellas recolectando los deseos de todas las niñas y niños juntos los hacemos realidad. Así que todos los días exactamente a las 11:11 h cuando veas una estrella moverse, sabrás que Shanti está buscándote para saber tus deseos y hacerlos realidad.

Para más información puedes visitar las redes sociales de Once Once, en Facebook se encuentra como @once.onceofical y en Instagram lo ubicamos como once.onceoficial y no olvides visitar su página web www.11once.org.