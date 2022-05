La magia comienza: Once Once

La fundación Once Once cumple deseos a niñas, niños y adolescentes de Veracruz con enfermedades complicadas como el cáncer, con la finalidad de brindarles esperanza, alegría y cuidado emocional.

De acuerdo con Alejandro Ordaz, el fundador de esta organización, la idea del proyecto nació hace cuatro años aproximadamente y hace dos años se volvió realidad, “yo confío que las cosas pasan cuando tienen que pasar, que se alinean las cosas necesarias para el momento perfecto”, agregó.

Once Once busca ser un aliado en el tratamiento médico de los menores que padecen cáncer con el objetivo de brindarles esperanza, alegría y cuidado emocional a ellos y sus familias.

Esto se logra a través de los deseos de las niñas, niños y adolescentes veracruzanos y de estados vecinos, los cuales deciden entre dos opciones: quiero ser y quiero conocer.

Fotos: Oscar Curro.

En “quiero ser” los menores pueden elegir cualquier opción como ser bombero, actriz, cantante y demás, mientras que, en “quiero conocer”, ellos buscan convivir con alguna persona en específico o visitar un lugar.

Fotos: Oscar Curro.

La fundación realiza los deseos por temporadas, en las cuales seleccionan de tres a seis niños por cada una y con apoyo de los voluntarios cumplen los deseos.

“Trabajamos de la mano con los doctores que los tratan, ellos nos dicen que niños tienen posibilidades para trabajar con nosotros esa temporada, les decimos esta temporada tenemos capacidad para trabajar con 3, 4 o hasta 5 niños y ya ellos son los que nos lo asignan”, indicó Ixchel Monteagudo, coordinadora de deseos, acerca de la selección de los menores.

Foto: Oscar Curro.

Once Once ha trabajado durante cuatro temporadas donde han cumplido alrededor de 12 deseos y aseguran que cada uno ha sido diferente y especial.

Susej Monteagudo, wish líder en la organización, asegura que no es fácil el proceso de acercamiento a los menores y sus familias, “los niños te ven como un amigo, alguien en el que pueden confiar y es una responsabilidad muy grande, porque tienes una familia que ya confía en ti, que te abre las puertas, no cualquiera le abre las puertas de su entorno a siete personas que acaban de conocer”.

En cuanto a su experiencia personal durante el proceso de cumplir deseos a los niños veracruzanos, los integrantes de Once Once aseguran que es algo muy gratificante.

Foto: Oscar Curro.

“Lo que más me han marcado son los niños, porque a mí me toca capturar los momentos, donde los niños cambian (…) y es mi tarea transmitir eso con las fotografías”, agregó Oscar Curro, quien es el encargado de las rede sociales e imagen de la fundación.

Foto: Oscar Curro.

Finalmente, los integrantes de la fundación, invitaron a las personas que sigan sus redes sociales y visiten su página web, donde publican las necesidades que tienen para cumplir los deseos de los menores.

Foto: Oscar Curro.

Para más información puedes visitar las redes sociales de Once Once, en Facebook se encuentra como @once.onceofical y en Instagram lo ubicamos como once.onceoficial y no olvides visitar su página web www.11once.org .