La iglesia católica no condena a las mujeres que abortan, asegura obispo de Veracruz

Ante el polémico caso de Diana “N” del municipio de Oluta Veracruz, quien se encuentra presa, por supuestamente haber abortado de manera espontánea en el baño de un centro comercial, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que la iglesia católica no condena a las mujeres que abortan.

El entrevistado aseguró que la iglesia está a favor de no atentar contra la vida de cualquier ser humano, y por ello debe de desaparecer el mito que se ha formado de rechazo a las mujeres que abortan.

“La iglesia no condena a nadie, por favor y quítense la idea de que la iglesia está condenando, al contrario, acompaña a las mujeres que abortan, las acompaña y las ayuda porque es un momento difícil para ellas, la iglesia no condena a las mujeres que abortan, ayuda, pero procura que no se den esas realidades, pero si se dan, acompaña, la iglesia no está para meter a la cárcel a nadie, porque ese es un mito que se ha formado”, comentó.

Destacó que, en una sociedad civilizada, siempre el bien de los hombres y mujeres, debe ser la prioridad, no los intereses económicos, políticos y sociales.

Esto dentro del debate que existe por la despenalización del aborto en el estado de Veracruz.

