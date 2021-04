“La gente no ha entendido”; urgen medidas para frenar 3a ola de contagios

El especialista indicó la importancia de no abandonar las medidas sanitarias para evitar una tercer ola de contagios tras el periodo vacacional

Se espera que tras el período vacacional de Semana Santa y puentes que le precedieron se presente una tercera ola de contagios por Covid-19, esto luego del gran número de personas que abarrotaron playas y sitios turísticos, descuidando medidas sanitarias, estimó el médico neumólogo René García Toral, quien consideró que es importante no bajar la guardia, reducir la movilidad y trabajar coordinadamente con las autoridades de salud, de lo contrario este confinamiento se prolongará y continuarán las mutaciones de SARS-COV-2.

Médico neumólogo René García Toral.

“Lo que tenemos que hacer es seguir con las mismas medidas preventivas para evitar los contagios y disminuir ese incremento en la reproducibilidad del virus y disminuir de esa forma las mutaciones”.

Veracruz estuvo abarrotado de visitantes sin cubrebocas

Recordó que tan sólo en el puente del pasado 15 de marzo, para conmemorar el 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez y posteriormente, los días de Pascua, se percibió la presencia de visitantes de sitios como México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y otros del centro del país que no portaban cubrebocas, relajando cuidados.

“Los tuvimos aquí y no vienen con cubrebocas, el mismo error que se cometió el año pasado, se sigue cometiendo en este, no aprendimos, la gente se sigue confiando y este virus va a estar haciendo picos o rebrotes cada equis tiempo hasta que prácticamente el 100% de la población se haya vacunado”.

Al respecto, el galeno consideró que desafortunadamente la ciudadanía tampoco ha puesto mucho de su parte para tratar de combatir la enfermedad y las mutaciones del virus, dado que no ha respetado las medidas sanitarias en la manera adecuada, pues no todos respetan la sana distancia, evitan aglomeraciones o se colocan adecuadamente el cubrebocas o incluso, no lo utilizan.

“La gente no ha entendido”; urgen medidas para frenar 3a ola de contagios

“Lo hemos visto aquí en nuestra ciudad en Veracruz, usted va al bulevar y nada más no. El 50% de la población no tiene cubrebocas, usted puede recorrer el bulevar por la mañana y verá que mucha gente está corriendo sin usar el cubrebocas, están muy confiados todavía, a pesar de que se les está advirtiendo que viene una tercera ola (…) La población tiene también su responsabilidad al igual que la autoridad sanitaria”.

García Toral explicó que la comunidad médica prevé un panorama desalentador en las próximas semanas debido a esta situación.

