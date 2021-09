La federación tiene abandonados el 40% de los ejidos en Veracruz

Debido al nulo apoyo de la federación hacia sectores que se vieron severamente afectados por esta pandemia, a la fecha, más del 40 por ciento de los 3 mil 700 ejidos en Veracruz se encuentran abandonados por este motivo y, de continuar esta situación, podría generarse incluso un estallido social advirtió el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado de Veracruz, Manuel Guerrero Sánchez.

En rueda de prensa, el líder recriminó la insensibilidad del gobierno de México y lo señaló de mantener en el olvido al campo mexicano, pues al momento carecen de créditos y no hay ningún apoyo que puedan coadyuvar a dinamizar la actividad productiva de este país.

Igualmente, lamentó que la actual administración morenista haya desaparecido de un plumazo el trabajo construido por más de tres décadas período en que se crearon los programas que brindaban respaldo a los productores.

Al respecto, expuso que hoy en día, hay riesgos en la producción de granos a causa de que los campesinos ya no pueden sostener la actividad, lo que ha traído como consecuencias, el incremento en la importación de: maíz, arroz, soya y otros de estos alimentos fundamentales en la dieta básica de los habitantes de esta nación.

“Se ha dejado de producir por el abandono al campo mexicano y, desafortunadamente, lo que podemos tener en nuestra mesa como mexicanos será lo que les sobre a otros países. Necesitamos apoyos al campo, se perdió el acompañamiento que se nos daba, no hay apoyos, no hay créditos no hay nada”, dijo el afectado.

Por su parte, Guerrero Sánchez hizo un llamado al nuevo Congreso federal a que defienda el presupuesto para el sector agrícola y así poder mantener la producción del campo y prevenir una crisis alimentaria.

“Ya hay hambre, hay mucha necesidad y un pueblo con hambre es un pueblo peligroso, si seguimos por este camino vendrán muchos conflictos, un estallido social”, alertó el dirigente agrario.

Cabe mencionar que, el entrevistado fue abordado en el marco del Encuentro Agronómico de Veracruz que se llevó a cabo este sábado en la colonia Playa Linda del municipio porteño, sitio en donde se entregaron diversos apoyos a bajo costo para este segmento económico y productivo.

