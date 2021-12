En el estado de Veracruz no andan bien las cosas, hoy nuestra democracia está lastimada aseveró el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio Saldaña Morán, al refrendar el respaldo del sol azteca a la exigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para que respeten los resultados de la elección del pasado 6 de junio y se reconozca el triunfo de la candidata de la alianza “Veracruz Va”, Patricia Lobeira Rodríguez.

Representando al perredismo, recriminó también la presunta intervención del gobierno del estado en la sentencia que el pasado miércoles diera el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz (TEEV) que invalidó el triunfo la actual munícipe electa.

Por esta razón, el político perredista reiteró que en la entidad veracruzana no andan bien las cosas y que la democracia está en dolor de parto, lo que genera que las instituciones carezcan de credibilidad ciudadana.

“En el estado de Veracruz no andan bien las cosas. Hoy nuestra democracia esta lastimada, nuestra democracia está en dolor de parto por estas razones y muchas otras más. La ciudadanía ya no cree en las instituciones, hoy con la conducta de dos magistrados que no avalan y no respaldan la decisión de más de 105 mil veracruzanos, que decidieron a través de su voto el destino de Veracruz puerto, donde gana Paty Lobeira Rodríguez”, aseveró en el uso de la voz.

Junto a un grupo de militantes, confirmó que el PRD estará avalando todas las acciones que se emprendan en una búsqueda de justicia con miras a que se respete el triunfo Patricia Lobeira.

De la misma forma, lamentó que la decisión de la y el magistrado, Tania Celina Vázquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, no aporten en la construcción de la democracia de Veracruz y, por contrariamente, demuestren que están a bajo el yugo estatal.

La democracia en Veracruz está lastimada: Julio Saldaña

Por su parte, Saldaña Morán confió en que las salas que aún quedan por resolver la elección, revaliden el triunfo de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD tal como lo hicieron más de 105 mil veracruzanos votaron a favor de este proyecto en la elección contienda.

