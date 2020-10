“La consulta a expresidentes sólo va a servir para gastar dinero”: abogado

En entrevista el licenciado Rodolfo Reus Medina aclaró ciertas dudas que tenía la ciudadanía respecto al fallo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a la consulta sobre aplicar justicia contra los expresidentes.

“Hay un dicho entre abogados constitucionalistas. La Constitución dice lo que la SCJN dice que dice” explicó el abogado. “La única autorizada para interpretar la constitución o lo preceptos constitucionales es la SCJN. Así que tenemos que respetar y acatar sus fallos, son las reglas del juego”.

Al saberse los resultados, intelectuales expresaron que el Poder Judicial de la Federación se había vendido al Ejecutivo. Por ello, el abogado explicó que no la Suprema Corte no perdió su autonomía, esto porque la pregunta inicial fue desechada. Además recordó que en Estados Unidos también hay ministros que discrepan con las opiniones de sus compañeros. En el caso de esta sesión, hubo 6 votos a favor contra 5 en contra, una decisión que califica de “cerrada”.

“La consulta popular es un derecho de la democracia participativa y está en la Constitución. No “se le da la razón”, ya que se tuvo que volver a redactar la pregunta inicial. El cambio más importante entre las 2 preguntas es que la última, la aprobada, explica que se investigará toda política pública que haya afectado los derechos humanos en México”.

El abogado Reus opina que la pregunta no es confusa, pues indica que se investigará si hubo decisiones políticas que hayan afectado a la nación. Lo anterior significará una investigación que podría derivar en la creación de comisiones de inteligencia nuevas. Después, elevó su voz diciendo “Lástima porque cuesta 8 mil millones de pesos que deberían servir para otra cosa. Para mí, es un desperdicio de dinero, pero tenemos que respetar su decisión”.

Al final, Reus Medina califica este ejercicio como una cuestión mediática o política, pero no genuinamente útil; “Ya está en la Constitución y debe hacerse. Ya sabremos si funcionó justo como querían o no. Realmente lo que significa es que no va a servir para nada, sólo se gastará la primera semana de agosto. Es una cuestión de término mediático y político”, sic.

La aplicación de la nueva consulta sobre expresidentes tendrá lugar durante la primera semana de agosto 2021, una vez que se conozcan los resultados de la elección y por ninguna razón debe anticiparse o retrasarse.

