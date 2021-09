La caravana de migrantes que se dirige a EU será dispersada por las autoridades

La Asociación Civil Movilidad Humana Mercedaria AC con sede en Acayucan, consideró difícil que la caravana de migrantes que avanza en el estado de Chiapas con rumbo a Estados Unidos, continúe como tal.

Ya que, las autoridades migratorias con el apoyo de la Guardia Nacional la dispersarán, aunque algunos podrían esquivar los retenes de manera individual, con el efecto hormiga.

El presidente de esta asociación que presta ayuda a migrantes en el sur del estado de Veracruz, José Luis Reyes Farías, sostuvo que será complicado que se deje recorrer a la caravana por el país, dados los acuerdos que el gobierno mexicano tiene con Estados Unidos para que no lleguen a su frontera sur.

“Pero la migración con caravana o sin ésta es creciente en el sur del país. El estado de Veracruz es paso continuo de migrantes, la mayor parte de la migración que pasa es autorizada, ya que la gente encargada del tráfico de personas tiene comprometidas a las autoridades”, señaló.

El presidente de esta asociación que presta ayuda a migrantes en el sur del estado de Veracruz, José Luis Reyes Farías. Foto: Manuel Pérez

Reiteró que, en el caso de esta caravana integrada en su mayoría por haitianos, que el sábado partió de Tapachula, Chiapas, rumbo a la frontera norte de México, será dispersada, aunque ciertamente otros aplicarán el fenómeno hormiga, se disgregan, se reorganizan y siguen su camino.

Expuso que su misión es de apoyo al migrante sin cuestionar la razón por la que salen de sus países y tan pronto algunos estén cerca de la región sur de Veracruz se acercarán para acompañarles y apoyarles hasta donde sea posible.

Te puede interesar:

Admitió que Veracruz es el estado en donde más se detienen familias con niños y niños no acompañados, pero además no se cuenta con un albergue adecuado, ya que por ley familias con niños no pueden ser alojados en la estación migratoria.

“Abrieron un albergue temporal improvisado en donde estaban las anteriores garitas migratorias en la entrada a Soconusco, pero no hay condiciones para alojar a las familias con niños, es un espacio muy reducido sin condiciones adecuadas”, apuntó.

En ese sentido planteó que a Veracruz le urge que el estado atienda a este sector de manera necesaria y urgente “porque hablamos de que es la entidad de número uno en el país que retiene familias con niños y niños no acompañados. Urge un espacio para atenderlos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.