“La aplicación de la ley no se consulta”: Obispo de Veracruz

“No es necesaria una consulta para que se investigue a quien se tenga que investigar. Como dicen, la aplicación de la ley no se consulta”, dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, con respecto a la Consulta Popular que se realiza este domingo, para juzgar a los ex presidentes de México.

Agregó que “yo siento que el consultar con la población para mí es bueno, pero lo que también pienso es que no se debe consultar a la población es si se aplica una ley o no se aplica; yo creo que si alguien ha hecho mal, pues que se aplique la ley, o sea no es cuestión de consulta”.

El entrevistado aseguró que este ejercicio democrático es positivo, para tomar en cuenta a la población; sin embargo, no se puede consultar si se enjuicia a alguien por haber cometido un delito.

“Pero sí la parte de la consulta a la población se me hace muy bueno, pero que se consulte si se enjuicia a alguien que ha cometido un delito, pues eso no se me hace que sea de consulta”, comentó.

Briseño Arch, aseguró que se trata de una opinión muy personal, luego de asegurar que no tiene pensado acudir a votar a alguna mesa receptora.

“Por eso digo que la consulta se me hace buena, cuando es algo para medir un poco lo que piensa la sociedad, sin dejarse guiar por otro tipo de intereses”, comentó.

Explicó que la defensa de la vida, la administración de los recursos para la educación, así como el tema del narcotráfico entre otros temas de interés social, deberían ser consultados públicamente.

