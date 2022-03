Julen Rementería se pronuncia en contra de enviar agua del Río Pánuco a Monterrey 

Luego de que hace unos días el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, informó sobre la posibilidad de enviar agua del Río Pánuco a Monterrey debido a la crisis que enfrente esa entidad del norte del país; el senador de la república, Julen Rementería del Puerto, hizo un llamado al ejecutivo estatal para que se “ponga firme” y no permita que se traslade este recurso natural.

Mientras no existan estudios de impacto ambiental y se tome en cuenta el clamo de los sectores productivos del campo.

“Yo creo que no, no está bien porque lo primero que tenemos que hacer los que estamos en Veracruz, que somos de Veracruz y que amamos a Veracruz, es defender a los veracruzanos y hasta que no haya la certeza de que eso se puede llegar a hacer, no debemos de permitirlo y yo creo que ahí el gobernador, con todo respeto, se tiene que poner firme, fuerte y decir: de aquí no se llevan ni un litro de agua de ningún río veracruzano hasta en tanto no haya un estudio serio, profesional, obviamente, hecho a profundidad que pueda permitir, sugerir, que es posible hacerlo; mientras tanto, creo que hay que oponerse porque hay que defender”.

El congresista insistió en no permitir este hecho, toda vez que, recordó que esa región del estado es altamente ganadera y agrícola y hacerlo sin tomar en cuenta estos aspectos, podría traer consecuencias negativas para el estado.

El panista expuso que este tema no tiene nada que ver con partidos, por lo que estas estrategias han traído algunos problemas serios a otros lugares, ejemplo de ello, fue en Chihuahua con la presa La Boquilla y en Veracruz no se debe buscar a que este tipo de conflictos se presenten, además, primero se debe considerar que este caudal debe cumplir con el abastecimiento local y, una vez que se tenga garantizado esto, ya se podrá determinar si puede cumplir con su explotación para la demanda nacional.

“Es obligación del gobernador defenderlo, yo espero que lo haga porque ese es un tema del que no debería haber diferencia, no es una cosa en donde haya matices políticos, es un tema de defender el patrimonio hídrico de los veracruzanos”, aseveró el ex munícipe.

En otros temas, y tras la reciente inauguración de la base aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, el senador mencionó que es una obra que se agradece, pues aspectos como el costo o situaciones como si existe un servicio de agua óptimo o no, es un asunto que se resolverá.

Aunque lo importante, dijo, es evaluar si esta terminal realmente satisfacer la necesidad de movilidad, de saturación en el espacio aéreo que existe actualmente en la terminal Benito Juárez.

“Y la respuesta es no. Lamentablemente, este aeropuerto, con lo demás, dejándolo de fuera, no propone una solución como que pudiera pensarse en que va a crecer el tránsito y que va a solventar la saturación que hoy tiene el aeropuerto de la ciudad de México, el Benito Juárez, por razones obvias porque, aunque se haga una terminal aérea y se haga bonita, se haga bien, se haga funcional, suponiendo que todo eso ocurra, al final el espacio aéreo es el mismo (..)”.

Te puede interesar:

“Cuando tienes dos aeropuertos funcionando tan cerca como están estos, resulta que la problemática para duplicar e intentar crecer el tránsito y la frecuencia aérea, es muy compleja y no se alcanzan los niveles que se tienen y esa es la problemática”, aseveró en entrevista.

Al respecto, consideró que, en lugar de hacer esta obra, se hubiera considerado hacer una gran terminal que pudiera multiplicar el número de operaciones que actualmente tiene el aeropuerto de la ciudad de México para que, entonces sí, se cumplan las expectativas.

Por otro lado, Rementería del Puerto admitió que, el desarrollo de la obra del Tren Maya, sí tendrá impactos negativos al medio ambiente, pues afirmó que, como en muchas de sus obras o actuar, al jefe del ejecutivo federal no le gusta respetar la ley y se debieron llevar previamente los estudios necesarios a cargo de especialistas ambientales, para evitar daños que serán evidentes en el entorno.

El legislador detalló que, en el tramo 5, en donde se construye esta vía de comunicación, que comprende parte de Tulúm hasta Cancún, se encuentran ríos y acuíferos subterráneos más grandes del mundo, lo cual, le da el color al agua de Cancún y esas áreas, por lo que, de seguir construyendo se perdería todo esto.

“Lo que se está haciendo, no lo está cuidando porque no hay estudios, la afectación ambiental es muy importante, esto se ha demostrado, la devastación”, externó el representante popular.

Finalmente, criticó que el gobierno morenista siga promoviendo la consulta de revocación de mandato en espacios públicos, en donde, a su parecer, el mismo presidente está poniendo el ejemplo de pasar por encima de la ley.

Por lo que todo su equipo hace lo que quiere y se están cometiendo delitos al utilizar recursos públicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen