Julen Rementería pedirá comparecencia del titular de Salud por desperdicio de vacunas

Julen Rementería solicitará este martes el Senado de la República la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, tras notificar la propia dependencia Federal que, casi seis millones de vacunas no fueron utilizadas debido a que caducaron bajo el resguardo de Birmex.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, el veracruzano Julen Rementería del Puerto, lamentó las cifras presentadas por la Secretaría de Salud Federal, quién a la fecha no ha notificado la merma por Estado.

“Hoy tendría que estar renunciando, hoy, no mañana, no pasado mañana, debería de estar renunciando o poniendo su renuncia en la mesa el secretario y el subsecretario, de Salud me estoy refiriendo, a nivel nacional, porque está tendría que tener consecuencias, y tendría por lo menos que renunciar para que se permita una investigación, porque estos son actos criminales, por supuesto que vamos a solicitar la comparecencia como dije, y en su momento, una vez que lo hayamos revisado con los abogados, a partir de hoy por la tarde que estaremos por allá (Senado), probablemente a poner denuncias por negligencia de estas personas”, asestó.

Es de mencionar que la propia Secretaría de Salud Federal notificó que, 5 millones 041 mil 050 vacunas caducaron bajo el resguardo de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX); mientras que 856 191 dosis se perdieron por problemas en la operatividad, accidentes de frío o caducidad.

El 68 por ciento de estas vacunas fueron donadas por la empresa Astra Zeneca; mientras que el resto fueron Sputnik V, compradas por el Gobierno de México.

Alejandro Ávila / El Dictamen

