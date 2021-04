-Denuncian falta de consultas y especialistas

-También se quejan de estar recibiendo medicina genérica

En reclamo por la imposición de los servicios integrales médicos licitados bajo contratos “amañados”, decenas de jubilados y pensionados de la Asociación Regional de Empleados Jubilados de la Banca Rural Golfo, A.C., realizaron este jueves una protesta a las afueras del servicio médico de Banrural para exponer diversas anomalías.

En las afueras de la sede, la presidenta de la asociación, María del Socorro García Mora, explicó –a nombre de los denunciantes- que el pasado 31 de marzo se efectuó una licitación para favorecer a empresas por “amiguismos” que, a decir de ellos, no cuentan con los estándares requeridos para proporcionar una atención adecuada.

García Mora agregó que ponen en riesgo su salud; en especial, a quienes hoy se encuentran bajo tratamiento oncológicos y de enfermedades crónicas, quienes al día de hoy tienen suspendidos sus tratamientos.

Jubilados y pensionados de Banrural protestan por modificaciones “amañadas” en servicios médicos// Fotografía por: Manuel Pérez

“A raíz de que llega la nueva administración hacen un cambio de empresas integrales, según ellos para que nos dieran todo el servicio completo; pero más bien era para poner a los amigos el manejo de una licitación toda ‘amañada’ a donde se da una adjudicación directa que lo único que hicieron fue disfrazar la licitación (…). Este fideicomiso fue modificado a partir del 1° de abril que debió haber entrado en servicio la empresa”.

Se pone en riesgo la salud de los jubilados

Asimismo, la representante señaló que, desde que se creó el Fideicomiso Fondo de Pensiones para el pago de pensiones en el año 2003, los cerca de 12 mil 400 jubilados y derechohabientes existentes en toda la república tenían derecho a un servicio médico sin limitaciones y auto administrado. Sin embargo, actualmente dichos servicios pasaron a manos de las empresas Community Doctors S.A. de C.V. y Challenger Consulting S.A. de C.V., por lo que ya no cuentan con especialistas y proveen medicamentos genéricos; lo cual no les parece justo, ya que la mayoría prestaron su servicio por más de 20 años.

“En este momento, no tenemos servicio en todas las localidades del estado (…). Hasta 15 días de haber iniciado el servicio no están cumpliendo; o sea, contractualmente a ellos ya los debieron haber inclusive, cancelado el contrato por la falta del servicio oportuno”.

Por este motivo, las y los manifestantes demandaron la destitución del apoderado legal del fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, Ignacio Pérez Colín y del coordinador Médico Nacional del Fideicomiso, Luis Guillermo Becerril Berrones.

Jubilados y pensionados de Banrural protestan por modificaciones “amañadas” en servicios médicos // Fotografía: Manuel Pérez

Por su parte, la señora Virginia Guadalupe Martínez, jubilada desde el año 1999, externó su preocupación ya que, como paciente oncológica, está recibiendo medicamentos genéricos del área de cardiología y de hematología, lo cual le preocupa que a la larga tenga consecuencias adversas en su salud.

“El lunes precisamente fui a que me dieran la receta y me cambiaron el medicamento, para mí fue un cambio brusco no le puedo decir de afectaciones porque aún no lo sé, porque las acabo de empezar a tomar y a fin de mes me toca la quimioterapia; pero si estamos preocupados por estas modificaciones. Parece que se quieren ahorrar un dinero (…). Tengo un mieloma múltiple y necesito la quimio y a ver cómo va a resultar el surtido del medicamente. No hay consultas, no tenemos especialistas”, concluyó.

