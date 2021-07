Jubilados del IMSS exigen la entrega de sus ahorros depositados en afores

Pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen en pie de lucha para exigir la entrega de los ahorros de cesantía y vejez, depositados en las afores y que no han sido entregados a más de 90 mil jubilados a nivel nacional, desde el pasado mes de noviembre del 2015.

Alejandro Ramírez Telio, coordinador y enlace nacional de los Jubilados IMSS del puerto de Veracruz, aseguró que el daño patrimonial familiar es de aproximadamente de 25 mil millones de pesos.

“Estamos en protesta desde hace ya cinco años y continuamos por la negativa que han mostrado las Afores y el propio gobierno federal, en la entrega de los recursos económicos que se encuentran en la Afores, el rubro de 60 y vejez”, comentó.

Alejandro Ramírez Telio, coordinador y enlace nacional de los Jubilados IMSS del puerto de Veracruz. FOTO: EL DICTAMEN

Explicó que en la delegación Veracruz-Norte existen alrededor de 3 mil 500 jubilados afectados con esta situación. El entrevistado aseguró que a cada jubilado se le adeuda un promedio de 300 mil pesos.

Detalló que a los compañeros que se jubilaron antes de 2015 sí recibieron su recurso, sin embargo, “descubrieron o inventaron que ahí nos pagan una pensión, cosa que no es cierto porque nosotros somos jubilados por contrato colectivo por años de servicio, si fuéramos pensionados la mayoría tuviéramos más de 60 años y no, los pensionados se van a los 60 años por semanas cotizadas y por un régimen ordinario y que ellos cotizan por la Ley del Seguro Social, para una pensión, nosotros no estamos en ese supuesto, nosotros fuimos jubilados por años de servicio, por nuestro propio contrato colectivo de trabajo”, comentó.

Te puede interesar:

Dicha problemática la heredó la pasada administración federal, que encabezó Enrique Peña Nieto, cuando en noviembre del 2015, se dio la indicación al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por parte del exsecretario de hacienda Luis Videgaray, para que los presidentes de todas las juntas federales especiales, aplicaran la jurisprudencia 185/2008, impidiendo la entrega de los ahorros de dicha subcuenta a los compañeros jubilados y pensionados del IMSS.

Explicó que se han tocado muchas puertas, incluso han acudido a muchas reuniones con la secretaria de gobernación, quien ha sido la instancia mediadora entre ambas partes, así como funcionarios del IMSS, colaboradores de la SHCP, Consar y Afore.

Jubilados del IMSS exigen la entrega de sus ahorros depositados en afores

El 14 de mayo se dio una esperanza de que se iba a resolver el problema, sin embargo, el pasado 28 de mayo y 11 de junio, estas dependencias federales, están mostrando tácticas dilatorias, es decir, están evadiendo el tema.

“Es algo premeditado, ellos aducen esto para no entregar los ahorros, pero tenemos que seguir luchando para que no los devuelvan”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.