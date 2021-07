Jubilados bloquean la calle Rayón; exigen castigo para saqueadores del IPE

Jubilados y pensionados bloquearon la mañana de este jueves la calle de Ignacio Rayón de esta ciudad, exigiendo el castigo para los saqueadores del Instituto de Pensiones del Estado, y además el rescate de los 20 mil 500 millones de pesos, que fueron extraídos del IPE, durante las administraciones estatales de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa.

Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., aseguró que esta situación afecta gravemente a 32 mil jubilados, y a la fecha, las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción han ignorado las denuncia penales que se han presentado a lo largo de cinco años.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción no han hecho nada por recuperar esos fondos, acusan. FOTO: Manuel Pérez

“El adeudo del IPE son de 20 mil 500 millones de pesos, desde Duarte hasta lo que Yunes dejó pendiente con los ayuntamientos, en perjuicio de 32 mil jubilados, pero quiero hacer hincapié que en realidad la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho caso en primera de cinco años que lleva nuestra denuncia penal, no ha hecho caso de 23 mil pruebas que ya son suficientes”, comentó.

Explicó que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción no han hecho nada por recuperar esos fondos, mientras que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, han sido incapaces de sentarse a dialogar y a destrabar el enorme problema financiero que atraviesa el IPE.

Te puede interesar:

“Nada más están pateando el bote al que venga y cuando llegue a reventar, entonces va a haber serios problemas no solo para el sistema pensionario, sino con los fondos de un estado que tiene que tomarnos a nosotros como deuda y no va a poder con ella, pero los políticos no lo quieren ver y por eso estamos en la calle, porque queremos que se vea”, comentó.

El motivo del plantón fue hacer visible lo que el gobierno quiere hacer invisible, pues aseguró que los partidos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), están preparando un plan para que las cuentas individuales entren en toda la república, para los trabajadores de los gobiernos de los estados.

Jubilados bloquean la calle Rayón; exigen castigo para saqueadores del IPE

Se exige a las autoridades que se respete el sistema pensionario del IPE, como está y que no se realicen ninguna modificación, pues en caso de aprobarse, a los jubilados ahora les pagará el gobierno del estado, que no cuentan con fondos suficientes para pagar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.