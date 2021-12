Juan Manuel de Unánue promete un gobierno innovador para Boca del Río

Abanderado por un proyecto de gobierno cercano e innovador, el presidente municipal electo de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue Abascal, se dijo agradecido por la oportunidad que le brindaron las y los boqueños de dirigir los destinos de una ciudad que se ha distinguido por su belleza y orden.

De visita en El Dictamen, el edil electo externó su satisfacción por llegar al cargo, pues en poco menos de 10 días se realizará el acto de protesta, el cual, tendrá efecto el próximo 31 de diciembre del presente año, a las 8:30 de la mañana en la Plaza Cívica de dicha localidad, momento en el que también presentarán el logotipo de la ciudad y el lema que los identificará en toda la administración.

Acompañado por su esposa y próxima presidenta del DIF boqueño Melina Rivera Robert de Unánue y la síndica única electa, Susana Tiburcio Galicia, resaltó que contará con un gabinete paritario, en donde su esposa ha sido pilar fundamental en sus proyectos desde que fue diputado, haciendo una gran labor social a través de su casa de atención ciudadana, en donde lograron entregar mil 300 sillas de ruedas, además de aparatos ortopédicos, medicamentos y otros.

Susana Tiburcio Galicia, Melina Rivera Robert y Juan Manuel de Unánue. FOTO: El Dictamen

“Muy contentos, muy ocupados en lo que se avecina ya, es un proyecto muy importante para nosotros. Iniciaremos muy fuerte, lo he comentado en repetidas ocasiones, conocemos perfectamente lo que les hace falta a las y los ciudadanos, también a la ciudad. Encabezaré un gobierno sensible, un gobierno cercano, en donde traemos una dinámica muy diferente a lo que hay ahorita. Aquí, mi esposa Mely, no tengo duda que hará un gran papel en el DIF Municipal que también ha sido parte fundamental y me ha acompañado en la parte de apoyo social y cercanía”.

La próxima autoridad local en el período 2022-2025 adelantó que tienen programas, proyectos, obras, entre otras acciones viables para Boca del Río, tal como es la creación de la Dirección de Juventud y Emprendimiento, mismos que serán posible gracias al trabajo del gran equipo que lo acompañará, pues se trata de mujeres y hombre de gran valía y profesionales destacados en cada área.

100 días de gobierno

De Unánue Abascal comentó que una de las metas a lograr en estos 100 primeros días de gobierno es atender el tema del servicio del agua, el inicio del cobro del impuesto predial, mantenimiento urbano y DIF, por este motivo, el próximo sábado 1° de enero de 2022 se llevará acabo la primera sesión de cabildo en donde se abordará el descuento el gravamen más importante del municipio.

“Ahí voy a plantearles también que autoricen hacer descuento para los pagos de enero-febrero y también para jubilados, pensionados, adultos mayores, todo esto se tiene que ver en sesión de cabildo para que el lunes 3 de enero iniciar ya de manera formal con el cobro del impuesto predial y muchas actividades”.

Por su parte, añadió que los trabajos de obra pública se harán de manera simultánea en zona turística y en las diversas colonias del municipio para avanzar parejo.

De la misma manera, indicó que, el proceso de entrega –recepción se efectúa conforme a los tiempos y en calma; así también dijo ser institucional, por lo cual, mantendrá una relación de respeto con el estado y la federación en beneficio de la ciudadanía.

Parques y unidades deportivas

El munícipe electo señaló que en Boca del Río existen 25 parques y unidades deportivas, a las cuales se les dará principal atención mediante programas y lograr su reactivación, además, se llevarán estas actividades en playas, no obstante, se pretende que en su gobierno se atraigan eventos de talla nacional e internacional que fomenten las actividades y el sano esparcimiento, pero, además, que generen derrama económica a la urbe.

“No he dado a conocer el gabinete todavía, pero ahí estarán dos profesionales en el tema que han dedicado su vida al deporte y que también sean facilitadores para los eventos deportivos internacionales”.

DIF de Boca del Río, emprendedor y de apoyo a quienes más lo necesitan

Por su parte, su esposa y próxima presidenta del DIF boqueño, Melina Rivera Robert de Unánue, aseguró que, como titular del organismo asistencial atenderá las grandes demandas de la población más necesitada de la ciudad y se distinguirá, además, por ser un DIF impulsor del emprendedurismo, brindando oportunidad a mujeres jefas de familia, a jóvenes y a todas las personas que pretendan crear un negocio para mejorar los ingresos de sus hogares.

Asimismo, dará continuidad a programas sociales, servicios médicos, atenciones jurídicas, psicológicas y otras más que caracterizan al DIF, no obstante, se estará trabajando en apoyo a las madres solteras con guarderías y jardines de niños pertenecientes a este sistema, de tal forma que siga siendo un Boca del Río de oportunidades para la población.

Melina Robert dio a conocer que una de sus primeras acciones como titular del DIF será la organización del evento del Día de Reyes el próximo 6 de enero del 2022, en donde se pretende realizar un evento digno de la niñez boqueña.

FOTO: El Dictamen

“Tenemos una apertura total de apoyo en general. Arrancamos ahorita el 6 de enero con el Día de Reyes, que eso les da una ilusión enorme a los niños y ya tenemos varias actividades durante el mes para ir haciendo entregas de programas, de lo que se vaya necesitando. Estamos trabajando en impulsar a mujeres emprendedoras, a los negocios, madres solteras, a quienes están empezando y no saben cómo, no sólo a mujeres, sino jóvenes que estén iniciando con su proyecto y hacerlos que crezcan”.

Por otro lado, la síndica única electa, Susana Tiburcio Galicia, comentó que este nuevo encargo representa un gran reto, el cual asumirá con mucho compromiso, atendiendo la confianza otorgada por el alcalde electo y, sobre todo, a la de las y los ciudadanos que apostaron por este proyecto de puertas abiertas que traerá consigo grandes beneficios para Boca del Río.

“Es muy gratificante, estoy muy contenta que me invitara nuestro alcalde a participar con él, me da mucha tranquilidad porque es una persona que ha hecho un gran trabajo a lo largo de toda su carrera y siempre se ha dirigido con tanto éxito y muy contenta, con muchas ganas de empezar a trabajar. Buscamos ser una administración muy abierta, muy cercana a la gente, se está buscando que las titularidades de todas las direcciones cumplan con el perfil para ser muy eficientes”, afirmó.

Juan Manuel de Unánue promete un gobierno innovador para Boca del Río

Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, y Alberto Villarello Ahued, gerente general de esta casa editorial, recibieron al alcalde electo de Boca del Río, a la próxima presidenta del DIF boqueño, así como a la síndica de la siguiente comuna municipal, y les ofrecieron un recorrido por las instalaciones de El Decano de la Prensa Nacional y su valiosa hemeroteca histórica.

