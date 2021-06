Jóvenes realizarán marcha por las mujeres víctimas de feminicidio

Jóvenes aterrorizadas por el incremento de los feminicidios en el estado de Veracruz, el más reciente el asesinato de Itzel, de 16 años, ocurrido en su propia casa cuando estaba estudiando, realizarán una marcha este viernes 11 de junio, en nombre de las mujeres que ya no pudieron regresar a casa.

Mónica Palacios López, estudiante de 16 años y activista en el tema feminista sin pertenecer a ningún colectivo, estuvo acompañada de su amiga Paola y su mamá Anahí Violeta López Mejía para invitar a los veracruzanos y veracruzanas a marchar en memoria de las mujeres cuya vida les fue arrebatada de manera inesperada.

“Es para convocarlos a todos los veracruzanos y veracruzanas a que asistan a la marcha el día 11 del mes presente; para marchar por las mujeres que ya no están, las que no pudieron regresar a casa y las que les arrebataron la vida”, comentó.

Aumenta el número de mujeres desaparecidas y asesinadas

La marcha dará inicio a las 19:00 horas, en el bulevar Manuel Ávila Camacho, teniendo como punto de salida el monumento de los Niños Héroes, para concentrarse en la Plaza de la Soberanía, donde está ubicada la antimonumenta.

Destacó que al realizar este tipo de marchas no le mueve ningún motivo personal, por ello dio gracias a Dios. Sin embargo, se describió como una joven preocupada por lo que está sucediendo en el estado donde vive; al incrementarse el número de mujeres desaparecidas o encontradas muertas.

“No me siento segura de salir sola a la calle, ni siquiera cerca de mi casa, hay veces que me han parado policías y me dicen a dónde vas; no me dan la seguridad de decir a donde voy, aunque vaya acompañada”, comentó.

Esta marcha por las mujeres es independiente a la marcha que se realizará este sábado 12 de junio, en honor de la joven Montserrat Bendimes Roldán, donde también participarán en apoyo a la familia.

En ambas marchas pueden participar hombres, porque no es un movimiento en contra de los hombres, sino contra la inseguridad y la falta de justicia para las mujeres.

