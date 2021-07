-El galeno ofreció dinero a su familia para que desistan de la denuncia

Luego de que el pasado 28 de julio una joven denunciara abuso sexual presuntamente por parte de un médico que le iba a practicar una prueba de covid-19, cuando se encontraban en el consultorio de una cadena de farmacias ubicado en el fraccionamiento Las Américas en Boca del Río; la mañana de este viernes hizo un llamado a las autoridades encargadas a que atiendan con compromiso y prontitud el caso; toda vez que su agresor ha intentado negociar económicamente con su familia para que desista de la denuncia interpuesta.

En este sentido, los padres de la víctima se han negado, pues afirma que ellos sólo quieren que se haga justicia ante este lamentable hecho.

“Pido que no salga. Él ha tratado de negociar, la abogada ha intentado negociar con mi papá. La abogada ha intentado negociar con mi mamá, pero hemos dicho que no estamos interesados en el dinero; que no queremos que proceda de esa forma y que queremos justicia. (…) Pido a las autoridades que no ignoren el caso; que por favor se haga lo más rápido posible este proceso y que se atenga a las últimas consecuencias y se vaya preso”, aseveró en rueda de prensa.

Recordó que el pasado miércoles, ella acudió con su madre a realizarse una prueba de covid-19; en el consultorio ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines casi esquina con la calle Santa María, frente al fraccionamiento Costa de Oro, en donde el médico de 33 años, Jesús Raymundo M. O., quien labora en conocida cadena de farmacias, le brindó la atención.

Joven que denunció abuso sexual por parte de un médico exige justicia// Fotografía: Manuel PÉREZ

Explicó que, en un principio el servicio se estaba llevando a cabo dentro de lo normal; sin embargo, previo a darle el resultado del estudio médico, el galeno comenzó a comportarse de manera inadecuada; causándole un gran temor debido a los tocamientos que hizo por varias partes de su cuerpo. Lo anterior bajo el argumento de “hacerle una revisión posterior” y, ante la incomodidad, ella aprovechó la oportunidad para pedir auxilio por un mensaje de WhatsApp a un grupo de amigos; quienes a su vez, le notificaron de la situación a la mamá de la joven, quien esperaba afuera del consultorio.

Su madre la rescató

Asimismo, detalló que, para ese momento, el agresor le pidió su aparato celular asegurando que era para tomarle una foto, por lo que se lo quitó. Sin embargo, sus intenciones se vieron mermadas ya que en ese momento su madre ingresó sin tocar la puerta al consultorio para rescatarla.

“Entré, todo normal, la prueba, en lo que salía el resultado, el doctor tomó mis datos: mi nombre, mi edad y comenzó con una pregunta incómoda. Me preguntó que si tenía novio, a lo que yo contesté que no. La prueba salió y me contestó que el resultado había salido negativo y que solamente iba a imprimir mi papel para que pudiera irme. Lo imprimió, pero me pidió que me sentara en la camilla, que iba a seguir revisándome”, contó la joven.

Agregó: “ahí me puse nerviosa porque no me dijeron que te hiciera eso. Pero fui, me senté, el doctor abrió mis piernas y se posicionó entre ellas, tanto que podía sentir su miembro, ahí me puso muy nerviosa. Comenzó a revisar mi garganta, a hacerme masaje en los hombros, a tocar mi cuello, en la espalda, a tocar mi pierna; y después de tanto estarme haciendo masaje, comenzó a meter sus manos debajo de mi blusa y masajeó mis caderas y mi cintura hasta que yo me sobresalté y rápido quitó sus manos”, dijo la joven.

La afectada mencionó que, tras el acto, ella y su mamá buscaron al gerente de la farmacia para reportar lo acontecido y, posteriormente, la señora pidió el apoyo de la Policía Municipal y Estatal, incluso, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); para mediar la situación, toda vez que el médico se habría refugiado en el consultorio y se negaba a salir. Finalmente se entregó negando los hechos, argumentando que se trataba de un juego y que sólo bromeaba; por lo que fue detenido bajo señalamientos de abuso sexual.

La agraviada dijo desconocer si esta situación ya se hubiera presentado en otra ocasión con alguna otra víctima, pues aclaró que era la primera vez que ella tenía contacto con esta persona.

Ya interpuso una denuncia por abuso sexual

Asimismo, narró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, cumpliendo con los protocolos marcados por las autoridades; haciendo su declaración respectiva y aportando información a fin de que en posteriores días puedan darle a conocer cuál es el avance de las investigaciones.

“He tenido que ir a declarar, primero fui a Playa Linda, luego fui a la Fiscalía y pues ahí me tuvieron hasta las 3:00 de la mañana, pidiéndome que le contara los hechos, haciendo oficios para irlos a entregar. Me hicieron oficios para tener asistencia para un servicio médico y psicológico y con una trabajadora de servicio social fui a la Policía Ministerial y todo el día de ayer estuve con peritos para que revisaran mi teléfono y pudieran sacar las pruebas de mi teléfono de que realmente sí pedí ayuda por un grupo”.

Finalmente, exhortó a otras mujeres que hayan pasado por esta situación a que denuncien, que no se dejen, pues actualmente, se cuentan con todas las herramientas y apoyos para hacerlo.

