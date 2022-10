Joven le propone matrimonio a su pareja en la plaza del Magisterio de Veracruz

“Sí”, fue la respuesta que dio Viridiana Isabel a Juan Carlos, quien le propuso matrimonio en la plaza del Magisterio de la ciudad de Veracruz por la noche del sábado.

Familiares y amigos, incluso veracruzanos y turistas que caminaban por el bulevar Manuel Ávila Camacho, fueron testigos del acontecimiento, el cual llamó la atención por la participación de un mariachi.

El joven mandó a imprimir una lona blanca con la pregunta “¿Te quieres casar conmigo?”, la cual desplegaron sus hijas ante su pareja, quien se sorprendió, no pudo contener su felicidad y lo abrazó emocionada.

Juan Carlos comentó que organizó la propuesta de matrimonio con el apoyo de su hermana y de su suegra desde la mañana del sábado, aprovechando que se encuentran de visita en la ciudad, ya que tiene nueve años que radican fuera.

“Fíjate que ayer que venía manejando ayer, antier, se me ocurrió, dije ‘tiene que ser ahorita’ y empecé con mi hermana Sara, fue la primera que me ayudó, fue mi cómplice y de ahí mi suegra, de ahí le dije a mi mamá y a mi otra hermana, desde la mañana ando fuera, me salí, me escapé con unas mentirillas para poder planear todo y llegar hasta el momento”, detalló.

El joven mencionó que Viridiana Isabel ya deseaba retirarse de la plaza del Magisterio para ir a un lugar donde habían quedado de ir a divertirse por la noche.

Incluso, la joven deseó retirarse más cuando llegó al mariachi, sin embargo, el grupo formaba parte de la sorpresa que preparó Juan Carlos.

Ahora, Viridiana Isabel y Juan Carlos prepararán los detalles de la boda, definirán fechas y demás. Ambos son pareja desde hace años e incluso tienen tres niñas.

“Hay que planearla, ahorita la verdad es que no tengo nada planeado así de entrada, pero yo espero que pronto, muy pronto”, concluyó.

