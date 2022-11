Joven denuncia a su suegra por robarse a su bebé y registrarlo como su hijo

Brenda Canché Castañeda de 22 años denunció ante la Fiscalía General del Estado, a su suegra María del Rocío Haydee Medina Martínez, por la sustracción de su bebé Eithan Danilo Medina Ramírez.

La joven originaria del municipio de Boca del Río, relató que desde el pasado 17 de octubre su suegra se llevó a su bebé y posteriormente lo registró como su hijo ante el Registro Civil.

Brenda Canché fue obligada por su suegra a dar a luz con una partera el pasado 25 de septiembre en el municipio de Medellín de Bravo, ahí la partera expidió un documento que avalaba que la persona que había atendido era a María del Rocío “N” y no a Brenda, por lo que su suegra pudo acudir al Registro Civil para asentar al bebé.

“Quedé embarazada y el muchacho cambiaba mucho, muy drástico su carácter, de la nada se enojaba y me pegaba, ella me decía que me iba a ayudar y el 25 de septiembre me hizo aliviarme con una partera diciéndome que me iban a cobrar en el hospital y que ella no tenía mucho dinero, cuando tuve a mi bebé como que ella generó un apego a mi hijo, como que ya que se lo quería estar llevando más seguido. Su hijo me golpeó una semana después de haber tenido a mi bebé y el 12 de octubre esta señora se robó a mi bebé”, narra Brenda.

Brenda narra que ha sido víctima tanto de su ex pareja, Brayan “N” y su suegra, así como de las autoridades que trabajan en la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, ya que desde el 17 de octubre cuando Medina Martínez sustrajo a su hijo acudió a presentar la denuncia, pero no fue tomada.

Tanto Brayan como María del Rocío se encuentran prófugos y la partera que atendió a Brenda no se ha presentado ante la Fiscalía a declarar, pese a que ya fue citada.

