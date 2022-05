Joven alerta sobre vehículo particular que acosa en la UV Campus Mocambo  

Joven universitaria alerta sobre vehículo particular que acosa en la UV Campus Mocambo

La joven Yoselin solo iba de paso por la UV Campus Mocambo, cuando se percató que era seguida por un vehículo particular que, al acercarse a ella, disminuyó su velocidad y el conductor bajó el vidrio de la ventana y la i tentó acosar, sin embargo, la joven logró alejarse y pedir ayuda a los transeúntes que circulaban por la zona, donde afortunadamente una señora le dio acompañamiento hasta que el sujeto huyó.

“Venía caminando a la altura de la UV Campus Mocambo y abordó un carro marca Volkswagen o KIA, y bajó su vidrio y me vio de pies a cabeza y cuando vi que se orilló y bajó su velocidad yo me fui al siguiente camellón y vi que se dio la vuelta en u y cuando vi que se dio la vuelta en u, yo me crucé al otro carril y vi que una señora venía caminando y le dije en voz alta que me estaba siguiendo, cuando yo alcé la voz y la señora se paró el caro subió su vidrio y se fue a toda velocidad”, comentó.

Estos hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo a las 10:00 de la mañana, cuando la joven Yoselin se dirigía a su casa, después de haber acudido a McDonald´s.

Se trataba de un hombre que manejaba el vehículo particular que por cierto no tenía placas, de acuerdo a lo señalado por la joven.

La entrevistada cuyo apellido no quiso revelar por su propia seguridad, dijo que cuenta su experiencia con la finalidad de alertar a otras jóvenes y que no sean sorprendidas por este sujeto cuyas intenciones se desconocen.

Además, que las autoridades correspondientes investiguen estos hechos y destinen una mayor seguridad a la zona universitaria, donde muchas jóvenes son acosadas.

La joven que tiene 22 años, estudia la carrera de Ingeniería Civil destacó que tiene pensado realizar una red de ayuda, con la finalidad de levantar la voz y dar a conocer la serie de incidentes que se registran en la ciudad, donde las jóvenes son acosadas por sujetos desconocidos.

Detalló que al momento no ha interpuesto una denuncia formal, debido a que no cuenta con los datos suficientes para documentarla y solo se trató de un mal momento que vivió y que gracias a una señora que la auxilio puedo ahuyentar a su acosador.

