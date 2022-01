Al anunciar el nombramiento de directoras, directores, jefes de área y funcionarios en general que formarán parte de su administración municipal, el acalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, aseguró que se trata de mujeres y hombres confiables, con experiencia, con toda la capacidad probada, personas buenas que dan buena cara a la ciudadanía.

En la presentación realizada en el Foro Boca, subrayó que se trata de la gente que le acompañará los 4 años de gobierno en la atención a la ciudadanía.

“Y el sello de nuestra administración precisamente a partir del primer minuto ha sido y será el tema de la cercanía y la sensibilidad con la gente”, subrayó.

Expresó su satisfacción por integrar este gabinete municipal, confiado y listo para todas las actividades, proyectos, obras y acciones que realizarán en esta administración.

Respecto al caso del tesorero municipal Abel Cuevas Melo, el presidente rechazó que se encuentre inhabilitado para la función pública: “Si no, no lo hubiera nombrado, tiene toda la capacidad y experiencia, es una persona decente, honorable, y no está inhabilitado como salió en una nota de un medio de comunicación”, sostuvo.

JM Unánue presenta a los integrantes de la administración municipal de Boca del Río

Por eso, insistió, lo propuse al Cabildo y el día de hoy lo nombré en el cargo.

Por otro lado, Unanue Abascal adelantó que este lunes se dará a conocer el programa de pago del impuesto predial, para lo cual fueron aprobados algunos descuentos.

“Que la ciudadanía esté enterada no solo de los descuentos del impuesto predial, sino también de los puntos en los que pueda acercarse a pagar”, apuntó.

Expuso que este lunes ya estarán abiertas las cajas en palacio municipal y otros puntos de la ciudad, de las 9 de la mañana a 3 de la tarde.

“Habrá descuentos para la ciudadanía los dos primeros meses del año, y descuento especial también para jubilados, pensionados y adultos mayores”, anotó.

Funcionarios

El alcalde boqueño nombró a Judith Pineda Andrade en la secretaría del Ayuntamiento; Abel Ignacio Cuevas Melo, tesorero; José Martín Corro Andrade, Organo de Control Interno; José Humberto Díaz Ortiz, dirección de Planeación Urbana y Obras Públicas; Alma Patricia Uscanga Medina, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.

Así como, César Portilla Burelo, secretario particular; Raciel Vela, dirección de Gobernación; Amilcar Reyes Guerrero, dirección de Asuntos Jurídicos; Víctor Hugo Delfín Vázquez, dirección de Participación Ciudadana; Humberto Muñoz Sánchez, dirección de Comunicación e Imagen; Guillermo Aguilera Aguirre, dirección de Educación.

Además, Juan Carlos Domínguez, director de Cultura; Francisco Gutiérrez de Velasco Flores, dirección de Turismo; José Salvatori Bronca, dirección de Desarrollo Económico; Leopoldo Domínguez, dirección de Desarrollo Social; Lucio Hernández Vázquez, dirección de Mantenimiento Urbano; Raymundo Montesinos, dirección de Limpia Pública.

