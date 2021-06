“Jarochotón”, muy lejos de su meta fijada para compra de equipo anti Covid

Organizadores del “Jarochotón” reunieron hasta el momento apenas el 2% de la meta que se fijaron para la compra de equipo contra Covid-19

Apenas se ha recaudado un 2% del medio millón de pesos que se pretende obtener para la compra de equipo contra el Covid-19 para donar en al menos 21 escuelas públicas, dio a conocer el integrante del movimiento “Jarochotón”, Juan Pablo Aguilar.

En este sentido, consideró que el proceso electoral pudo haber influido en las pocas aportaciones, pues, a la fecha sólo se cuenta 23 donaciones en los más de 20 días que inició esta campaña, misma que comenzó en el pasado mes de mayo de este año.

El activista mencionó que la meta es adquirir equipos purificadores de aire para 21 planteles educativos públicos; 19 de los cuales se ubican en el puerto de Veracruz, uno de Playa Vicente y otro más de Alvarado; así también, se tiene contemplado entregarles: cubrebocas, termómetros y gel desinfectante para la protección del personal docente y estudiantes.

Así también, detalló que dicha iniciativa también comprende habilitar un área de aislamiento para aquellos educandos con síntomas de SARS-COV-2 que pudieran detectarse con el regreso a clases presenciales que se contempla por parte del gobierno.

“Se atravesaron las campañas políticas y hubo personas que dudaron que esto fuera una cuestión política para apoyar y, lo que ha sido este período, la donación se quedó parada. Ayer tuvimos una reunión con los directores de las escuelas interesadas para que le volvamos a echar ganas porque apenas llevamos el 2% de la meta, esperamos que ya ahora que acaben las campañas regresemos con esta iniciativa, que vean que no es algo político, es ayudar a las escuelas y prevenir riesgos ahora con el regreso a clases presencial”, mencionó en entrevista.

Subasta a favor de la primaria “Francisco J. Clavijero”

Igualmente, Juan Pablo Aguilar reveló que, aunado a esta campaña de donación, el movimiento “Jarochotón” efectuará una subasta virtual-presencial de obras de arte para ayudar a rehabilitar a la escuela “Francisco Javier Clavijero” para la compra de equipo sanitario.

Este evento tendrá efecto el próximo miércoles 30 de junio a las 18:30 horas en el hotel Veracruz del centro histórico, por lo que, resaltó que esta institución, además de requerir los insumos para desinfección y protección del coronavirus, también requiere rehabilitación de sus instalaciones, pues cuentan con 130 años de antigüedad.

Señaló que, pese a que en la pasada administración se inició un proceso de rehabilitación, al término de la misma, la empresa se fue a un proceso de litigio y, a la fecha, no se puede acceder a los recursos públicos que se destinaron para la obra, por lo que se quedó detenida.

“Con el cambio de gobierno entraron a un proceso de litigio y hasta que no se resuelva el problema, no puede la empresa continuar, ni los padres de familia pueden reparar porque está en un proceso legal. Se puede estar cayendo el repello y no se puede hacer nada, estamos viendo la forma para que se pueda reparar”.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a que colabore en la medida de sus posibilidades, pues los más beneficiados con estos apoyos serán las niñas y niños de estas escuelas.

