Jarochos ignoran todo sobre el decreto por tercera ola de Covid-19

Un día antes de la entrada en vigor del decreto gubernamental para aplicar medidas extraordinarias contra la tercera ola del Covid-19, la movilidad de personas en el centro de la ciudad de Veracruz se observa con normalidad: gente realizando compras, unidades del transporte público en servicio pero sin exigencia de portar cubrebocas al pasajero, hasta el servicio en bares sin restricción alguna, a pesar del semáforo rojo en el que se encuentra la ciudad portuaria.

Si bien una buena cantidad de ciudadanos portan el cubrebocas en la vía pública, otro porcentaje-alrededor de un 30 por ciento- no cumple la recomendación sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Muchos habitantes del puerto siguen sin saber los riesgos de no usar correctamente el cubrebocas. FOTO: Manuel Pérez

Aunque la presencia de transeúntes en las avenidas Zaragoza, Independencia, 5 de Mayo, Madero e Hidalgo, y sus calles transversales, no es la misma que antes de la pandemia por la gran cantidad de negocios cerrados, quienes acuden al centro histórico ya no expresan un gran temor al contagio, ni aún ante la variante Delta.

“Ya estamos vacunados y seguimos usando el cubrebocas, pero la mayor parte de la población ya sebe cómo protegerse, quien no la hace es por falta de responsabilidad”, señaló una pareja que realizaba compras en una zapatería.

Muchos desconocen la emisión del decreto del gobierno estatal que entrará en vigor del martes 10 de agosto al lunes 16 del mismo mes, lapso en el que se exhorta a las autoridades municipales a aplicar medidas como el acceso parcial y limitado hacia zonas céntricas para evitar aglomeraciones, regular el acceso al transporte público, suspensión de fiestas patronales, eventos populares, así como regular el control sanitario en bares, centros nocturnos y salones de fiestas.

Este lunes, 24 horas antes de la entrada en vigor del decreto, en el puerto de Veracruz la actividad se desarrolló con normalidad. La zona más concurrida fue la de mercados, con gente en un ir y venir en el cumplimiento de sus actividades.

Taxistas y camiones de pasaje no aplican como obligatorio el uso del cubrebocas para abordar el servicio. “Queda a decisión de cada chofer exigirlo o no, pues el tema ha generado hasta molestia de muchos pasajeros, por eso mejor no nos metemos en problemas, además no podemos dejar ir un servicio, la situación económica está muy crítica”, comentó el conductor de un taxi.

Jarochos ignoran todo sobre el decreto por tercera ola de Covid-19

Aún con la movilidad normal este lunes previo al decreto, en las principales avenidas del centro histórico la presencia de la ciudadanía no es la misma que año y medio atrás, con muchos negocios cerrados, más de 30 en este sector, cuyos propietarios no resistieron la crisis económica a la que llevó la pandemia del Covid-19

