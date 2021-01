Jardín de Niños Elena Martínez Cabañas sufre más de ocho robos

En el jardín de niños Elena Martínez Cabañas se han registrado más de ocho robos, durante la pandemia

En lo que va de la pandemia del Covid-19, se han reportado alrededor de 50 robos a escuelas públicas, donde al menos tres, han sido atracadas hasta por ocho ocasiones, dejándolas desvalijadas, dijo el regidor con la comisión de educación del Ayuntamiento de Veracruz, Miguel Hermida Copado.

“Alrededor de 48 y 50 robos, esto no implica que sean 48 escuelas, implica que roban varias veces una escuela”, comentó.

Citó como ejemplo el Jardín de Niños Elena Martínez Cabañas, ubicada en la calle Francisco Canal, junto al ex penal Allende, que está totalmente desvalijada.

Es decir, no tienen agua ni luz, luego de ser robada por ocho ocasiones, donde se han robado la tubería de cobre y todo lo que encuentran de valor.

“El Jardín de Niños está desvalijado, está junto al penal Allende, literal no tiene puertas, todas las puertas de los niños se las llevaron, no tienen climas, esto quiere decir que tuvieron tiempo para realizar el robo y han regresado reiteradamente”, comentó.

Un caso similar es la escuela Condesa Conde, que se encuentra ubicada en la avenida Xalapa, así como la escuela primaria Carmen Serdán, ubicada en la colonia Astilleros de esta ciudad.

“Lo más básico es que tengan agua, ahora que va a venir el regreso a clases, eso sí lo hemos resuelto, con un apoyo para meter tubería de PVC”, comentó.

Lamentó que las autoridades de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), no hay otorgado ningún apoyo a las instituciones escolares que han sido gravemente afectadas por los constantes robos.

“La SEV no se aparece, no les ha dado la cara a los maestros, los maestros si presentan sus denuncias, es mentira que no presentan las denuncias, yo he estado en las escuelas y es muy lamentable que la SEV, pues no de ni siquiera la cara”, comentó.

Hizo un llamado a la SEV, para que atienda esta problemática en las 700 escuelas públicas que existen en la ciudad.

A través de una mesa interinstitucional, para tratar de inhibir la problemática.

“Yo tampoco estoy proponiendo un policía por cada escuela, porque hay 700 en la ciudad, claro que no, pero hay una mesa de información, donde todas las instituciones que teníamos que ver en el tema, podamos dialogar”, comentó.

En conclusión las escuelas están solas y expuestas a los robos, que se encuentran imparables durante la pandemia del Covid-19.

Citó que desde que inició el gobierno estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, nunca se ha instalado la mesa interinstitucional, únicamente hubo una junta que resultó bastante desafortunada.

Luego de que el argumento de siempre fue que la culpa de la inseguridad, era de los gobiernos anteriores y se reventó dicha reunión.

Mientras que nuca han tenido dialogo con la delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca.

